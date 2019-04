Senatoarea democrată Elizabeth Warren îndeamnă la destituirea lui Trump

Candidata democrată la prezidenţialele americane din 2020 şi senatoare progresistă Elizabeth Warren s-a pronunţat vineri pentru lansarea procedurii de destituire ("impeachment") contra lui Donald Trump după concluziile anchetei ruse, relatează AFP potrivit Agerpres.

La finalul îndelungatei sale anchete asupra ingerinţei ruse în alegerile prezidenţiale americane din 2016, procurorul special Robert Mueller a ajuns la concluzia că nu a existat o înţelegere între echipa de campanie a lui Donald Trump şi Moscova, în schimb nu l-a exonerat de suspiciunile de obstrucţionare a justiţiei.Procurorul "Mueller a plasat următoarea etapă în mâinile Congresului", care are puterea de a ancheta, a scris Elizabeth Warren pe Twitter. "O bună modalitate de a exercita această autoritate este destituirea", a adăugat influenta senatoare.Într-un Congres divizat, această procedură are, în stadiul actual, puţine şanse de reuşită."A ignora încercările repetate ale unui preşedinte de a obstrucţiona o anchetă asupra propriei atitudini necinstite ar provoca un prejudiciu profund şi durabil acestei ţări şi ar sugera că atât preşedintele actual, cât şi următorii sunt liberi să abuzeze de prerogativele acestei funcţii", a mai scris Elizabeth Warren.Camera Reprezentanţilor "ar trebui să lanseze procedura de destituire contra preşedintelui Statelor Unite", a insistat ea.După publicarea, joi, a raportului Mueller, mai mulţi congresmeni din aripa stângă a Partidului Democrat agită ameninţarea unei proceduri de destituire.Liderii din Congres ai democraţilor au respins ferm până în prezent această opţiune potenţial explozivă, lansând un apel la înfrângerea lui Donald Trump la urne, în 2020.În concluziile sale, Robert Mueller a reamintit că un preşedinte în exerciţiu nu poate fi inculpat penal în faţa justiţiei obişnuite.În consecinţă, chiar dacă a obţinut dovezi că Donald Trump a comis infracţiuni, nu ar fi putut recomanda punerea lui sub acuzare. El a subliniat, în schimb, că Congresul are mijloacele de a pune sub acuzare un preşedinte pentru obstrucţionarea justiţiei. Acest lucru se face prin intermediul unei proceduri de destituire.Dispunând de majoritate în camera inferioară, democraţii sunt în poziţia de a vota acolo punerea lui sub acuzare.Senatul însă, controlat de republicani, este cel care ar urma să facă procesul preşedintelui şi pentru condamnarea lui trebuie o majoritate de două treimi.Ţinând cont de larga popularitate a preşedintelui la baza electoratului republican şi printre congresmeni, pare foarte dificil în prezent ca democraţii să reuşească să convingă 20 de senatori republicani necesari pentru o eventuală condamnare