Senator american avertizează: Invazia rusă este în întârziere. Lupta pentru Kiev va fi lungă și sângeroasă

Invazia Ucrainei de către Rusia este în întârziere datorită rezistenței locale acerbe și a multiplelor defecțiuni ale echipamentelor și logisticii rusești, potrivit unui briefing restrâns al guvernului american la care a participat senatorul american Chris Murphy.

Ni s-a confirmat că rușii au rămas în urmă față de ceea ce își propuseseră. Rezistența ucraineană a fost acerbă și au existat mai multe defecțiuni ale echipamentului și logisticii rusești, scrie senatorul pe Twitter.

Capacitatea de a menține liniile de aprovizionare către Ucraina rămâne în picioare. Rusia va încerca să încercuiască și să cucerească Kievul în următoarele săptămâni. Lupta pentru Kiev va fi lungă și sângeroasă, iar ucrainenii se pregătesc pentru lupte de stradă.

Just leaving classified briefing on Ukraine crisis. A few takeaways that I can share:



1/ Confirmation that the Russians have fallen behind their timeline. Ukrainian resistance has been fierce and there have been multiple Russian equipment and logistics failures.