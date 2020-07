Senatorii PSD vor plăci comemorative cu QR code

Senatorii PSD au înregistrat un proiect de lege care introduce posibilitatea ca fiecare placă comemorativă de pe clădirile în care a trăit o personalitate sau s-a întâmplat un eveniment istoric important să conțină un cod de bare care poate si scanat cu telefonul mobil (QR Code) și care duce utilizatorul pe un site cu informații despre acel eveniment / opera persoanei.

Potrivit legii, Ministerul Culturii creeaza baza de date si un site web public cu privire la placile comemorative. După aceea, fiecarei placi comemorative i se aloca un cod cu raspuns rapid (QR) care va redirectiona utilizatorul catre pagina dedicata a site-ului web ce va contine informatii de specialitate si de identificare a personalitatii sau evenimentului marcat. Site-ul web poate contine publicitate cu continut exclusiv cultural si legat de confinutul paginii pe care este afisata. Pentru afisarea acestor anunturi publicitare, Ministerul Culturii va institui tarife, iar sumele astfel incasate vor constitui venituri proprii ale ministerului.

„Proiectul de lege aduce modifcari referitoare la modul, procedura si continutul placilor comemorative amplasate pe cladiri. Acestea au rolul de a evoca memoria unor mari personalitati ale culturii, stiintei sau vietii politice romane (...) Amplasarea acestor placi va fi una standardizata, astfel incat sa existe un numar limitat de modele utilizate. Acesta este si motivul exceptarii acestora de la obligativitatea parcurgerii tuturor pasilor procedural! pentru amplasarea oricaror altor elemente pe fatadele imobilelor. Un element de noutate este amplasarea acestora si pe fatadele cladirilor construite ulterior demolarii cladirii in care a locuit 0 personalitate sau a avut loc un eveniment istoric, pentru a pastra memoria dincolo de schimbarile intervenite din punct de vedere arhitectural.

Totodata, avand in vedere evolutia tehnicii si cailor de informare, precum si tenditele privind digitizarea resurselor culturale, se impune o completare a legislatiei privind monumentele de for public in sensul constituirii, gestionarii si accesarii informatiilor referitoare placile memoriale. Initiativa aduce aceste placi comemorative in epoca digitala, acestea fiind insotite de un cod de raspuns rapid (QR Code). Acesta poate fi citit de catre dispozitivele digitale pentru a accesa mult mai multe informatii despre personalitatea evocata. Astfel, folosind orice dispozitiv mobil cu camera foto, vor putea fi accesate mult mai multe informatii decat cele cateva randuri inscriptionate si care contin doar numele personalitatii, anii in care aceasta a locuit in respectiva cladire sau un citat reprezentativ pentru opera personalitatii in cauza. Prin aceasta metoda, accesul la informatia relevanta pentru personalitatea evocata este facil si instantaneu.

De asemenea, proiectul prevede posibilitatea ca platforma ce urmeaza sa afiseze aceste date sa poata fi generatoare de venituri din publicitate, cu conditia ca aceasta publicitate sa fie strict legata de personalitatea evocata sau de opera acesteia. Spre exemplu, in cazul scriitorilor, opera unui autor va putea face obiectul publicitatii pe pagina dedicata acestuia, fara ca acest lucru sa insemne ca publicitatea va putea fi despre alte bunuri sau servicii comerciale. In acest fel, aceasta platforma digitala poate deveni si un portal cultural care sa ofere acces la informatii de specialitate”, spun inițiatorii proiectului.