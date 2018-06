Senatorul care a plecat din PMP aduce acuzaţii GRAVE la adresa noii conduceri/ REPLICA președintelui partidelui: A ales un mod urât de a ieși din PMP

Senatorul de Buzău Dorin Bădulescu a anunţat, vineri, că a demisionat din PMP, precizând că gestul său nu are legătură cu afiliarea la un alt partid ci cu ”atitutinea managerială deficitară a noii conduceri a partidului şi incompatibilitatea cu aceasta”. Bădulescu a precizat că, cel puţin pentru moment, rămâne independent, scrie News.ro.

REPLICA președintelui PMP, Eugen Tomac:

”Domnul senator Badulescu, a ales un mod urat de a iesi din PMP. Desi a fost tratat cu respect si chiar numit lider al senatorilor nostri, a ales calea lasitatii si a traseismului in politica. Ceea ce a facut domnul senator arata cu nu a inteles nimic din onoarea pe care i-a facut-o partidul nostru. Negocierile cu cei care distrug astazi Romania fara mila le are de luni bune, iar acum cand a venit momentul adevarului, mimeaza o suparare care nu sta in picioare. Pentru unii demnitatea si cuvantul dat țin, pana se vad Parlament. Domnul Badulescu a ales sa nu fie de acord cu motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila pe care nu a sustinut-o si a semnat un protocol de loialitate fata de noua conducere spre care pleaca, desi i-am cerut sa nu o faca.

Daca domnul Badulescu, ramane independent asa cum pretinde, voi veni si imi voi cere scuze public, in caz contrar nu ramane decat sa ii urez bun venit in clubul traseistilor din politica care fac doar valuri si nu lasa nimic după ei.”, susține președintele PMP într-o reacție transmisă stiripesurse.ro

Senatorul de Buzău Dorin Bădulescu a transmis, vineri, printr-un comunicat de presă că a demisionat din PMP.

”Deşi cunosc faptul că momentul nu este unul potrivit, alimentând şi mai mult speculaţiile cu privire la trecerea către o altă formaţiune politică, trebuie să precizez faptul că această decizie a venit fără legătură cu ceea ce s-a zvonit în ultimele săptămâni. Pot arăta faptul că această decizie este rezultatul unei adânci reflecţii, determinantă fiind atitudinea managerială deficitară a noii conduceri a partidului şi incompatibilitatea cu aceasta”, a transmis Bădulescu.

Printre motivele demisiei, Bădulescu trece şi schimbarea conducerii filialei Buzău a PMP şi aducerea la şefia organizaţiei a unei persoane cu care se află în conflict de mai mult timp.

”Câteva elemente esenţiale ale incompatibilităţii merită amintite: schimbarea de marţi a conducerii filialei Buzău şi aducerea unui domn deputat de Galaţi, persoană cu care eram în conflict de mai multă vreme, votul de abţinere a colegilor deputaţi pe legea medierii, deşi se cunoştea faptul că sunt mediator şi sprijin această profesie”, a mai transmis parlamentarul de Buzău.

În ultima vreme, au existat zvonuri potrivit cărora Bădulescu ar urma să plece la ALDe, însă acesta susţine că deocamdată rămâîne independent, opţiunea de a merge la ALDE nefiind prioritară în faţa altor variante.