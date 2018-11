Senatorul de la Cultură: A fost profesor de matematică în Malaysia și e rector

Senatorul Daniel Breaz, în vârstă de 43 de ani, este noua propunere a PSD pentru Ministerul Culturii. El urmează să-i ia locul actorului George Ivașcu, informează Mediafax.

Născut pe 23 martie 1975, la Alba Iulia, Breaz a absolvit Facultatea de Matematică-Informatică, secţia matematică, din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, în 1997. Din 2002 este doctor în matematică, specializarea analiză matematică, cu teza "Operatori integrali pe spaţii de funcţii univalente". Din 2004 este conferenţiar titular la Catedra de Matematică Informatică a Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, disciplinele "Calcul numeric şi simbolic", Calcul diferenţial şi integral, "Matematici financiare şi actuariale", "Analiză matematică". Din 2009 este profesor titular la Catedra de Matematică Informatică a Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, disciplinele “Analiză complexă”, „Analiză matematică”.

Potrivit cv-ului oficial, a fost coordonator de doctorat, domeniul matematică, la Universitatea din Piteşti, School of Mathematical Sciences, Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan, Malaysia. Este rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din 2012.Printre premiile obținute se numără Nishiwaki Prize for The Research of Univalent Function Theory, May 21 of 2010, Kyoto, Japonia, Diploma demerit și Diploma de excelenţă în cercetare şi creaţie, oferite de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 2007 și 2009.

Este senator al PSD ales în circumscripția 01, Alba și face parte din Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și din Comisia pentru cultură și media.

Numele său a mai fost vehiculat și la începutul anului în legătură cu preluarea portofoliului de la Ministerul Educației, dar, în acel moment a fost preferat Valentin Popa.