Senatorul Marius Bodea: Miniştrii USR PLUS sunt puternic vânaţi, pentru că reprezintă cel mai mare coşmar al sistemului învechit în rele

Senatorul USR PLUS Marius Bodea susţine că miniştrii formaţunii sunt ”puternic” vânaţi, pentru că reprezintă ”cel mai mare coşmar al sistemului învechit în rele”, în timp ce sinecuriştii şi privilegiaţii încearcă să-şi menţină intacte privilegiile, anunță news.ro.

Marius Bodea afirmă, într-un comunicat de presă, că USR PLUS a intrat la guvernare cu obiectivul clar de a repara tot ce a fost greşit construit în ultimii 30 de ani, dar că sistemul învechit nu se lasă învins uşor.

”România este un stat anchilozat, în care sinecuriştii şi privilegiaţii se războiesc cu furie pentru a-şi păstra intacte beneficiile necuvenite. Miniştrii USR PLUS au început să lucreze încă din prima zi la Guvern, fiind refăcut Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pentru ca România să absoarbă cu adevărat cele 30 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Au făcut toate astea într-un climat ostil, în care miniştrii USR PLUS sunt puternic vânaţi, pentru că reprezintă cel mai mare coşmar al sistemului învechit în rele”, a precizat senatorul USR PLUS, Marius Bodea.

Citește și: Lovit de amnezie! La o săptămână după ce i-a făcut plecăciuni, Florin Cîțu și-a dat seama că e incompatibil cu Octav Bjoza

El consideră că sistemul e atât de puternic şi de încăpăţânat în rele, încât nu trece nici o zi fără un nou atac la adresa USR PLUS.

”Am devenit inamicii celor care au acaparat statul pentru că vrem să-i dezlipim, chiar şi cu forţa legii şi a reformei, de pe trupul bugetului public. Transparentizarea îi sperie cel mai mult dintre toate măsurile pe care le-a luat USR PLUS. Căpuşelor statului român le e cel mai frică să nu aflăm tot ce au furat până acum. Le e frică, pentru că ei ştiu că vrem să îi expunem până la ultima golănie. Vom continua revoluţia bunei guvernări până când România va deveni cu adevărat un stat la standarde europene”, mai afirmă senatorul USR Marius Bodea.