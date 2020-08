Senatorul PSD Ion Rotaru crede că amânarea majorării salariilor profesorilor va tensiona situaţia în învăţământ

Senatorul PSD Ion Rotaru susţine că amânarea majorării salariilor profesorilor va tensiona situaţia din învăţământ, în condiţiile în care şi aşa există "o stare de confuzie şi nesiguranţă" cu privire la începerea cursurilor în noul an şcolar, potrivit Agerpres.

"Guvernul Orban-Iohannis urmează tradiţia nefericită a înaintaşilor, călcând pe urmele tandemului de tristă amintire Boc-Băsescu. Guvernul PNL ciunteşte, amână sau anulează acordarea unor drepturilor prevăzute de diverse legi în vigoare - şi face asta fără nicio ruşine. Guvernul Orban taie din alocaţii, atunci când în loc să le dubleze, le majorează cu doar 20%. Guvernul taie din pensii, atunci când în loc să le majoreze cu 40%, oferă o majorare de numai 14%. În plus, înainte de începerea noului an şcolar, într-o perioadă marcată oricum de incertitudine în privinţa modului în care se vor desfăşura cursurile, profesorii au primit o veste proastă: salariile lor nu mai cresc de la 1 septembrie, aşa cum prevede legea, ci se amână această majorare cu un an. Avem nevoie de o tensionare a situaţiei în sistemul de învăţământ în condiţiile actuale, în care şi aşa există o stare de confuzie şi nesiguranţă cu privire la începerea cursurilor în noul an şcolar? Avem nevoie de decizii guvernamentale care să facă liderii sindicali din învăţământ să pună sub semnul întrebării începerea noului an şcolar?", declară parlamentarul de Brăila, potrivit unui comunicat transmis marţi.

Senatorul PSD a precizat că a primit un document oficial din partea preşedintelui Sindicatului Învăţământului Brăilean "Corneliu Gheorghe Caranica", prin care i se solicită sprijinul pentru dezbaterea în procedură de urgenţă a OUG cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 şi eliminarea din text a prevederii referitoare la amânarea majorării salariilor de bază ale personalului didactic pentru data de 1 septembrie 2021.

"Domnul Partene afirmă că, în cazul în care nu se aplica legea şi nu se majorează salariile profesorilor de la 1 septembrie 2020, apare un mare semn de întrebare privind implementarea oricărui scenariu pentru începerea anului şcolar. Din punctul de vedere al sindicaliştilor din domeniu, prin această decizie de amânare a creşterilor salariale, Guvernul îşi arată incapacitatea de a gestiona începerea anului şcolar în condiţii de siguranţă maximă şi încearcă să creeze un conflict la nivelul sistemului, pentru a avea vinovaţi de serviciu, respectiv cadrele didactice, care ar trebui să intre de la 14 septembrie la clase, cu şanse foarte mari de a contacta noul virus", se mai arată în comunicat.

Ion Rotaru a mai precizat că majorarea salariilor profesorilor începând cu 1 septembrie 2020 este un drept prevăzut de lege, iar legea trebuie respectată.

"Pandemia de coronavirus nu reprezintă o explicaţie credibilă pentru refuzul Guvernului PNL de a majora conform legilor în vigoare alocaţiile, pensiile şi salariile profesorilor, atât timp cât nu doar informaţiile apărute în presă, ci şi cele din raportul Curţii de Conturi privind cheltuielile Guvernului în starea de urgenţă, arată clar iresponsabilitatea cu care guvernanţii folosesc banii publici, risipa şi hoţia la care se pretează guvernarea PNL. Aici nu este vorba despre faptul că nu sunt suficienţi bani în buget; aici este vorba că după tunurile pe care le dau Orban şi ai lui folosind banii publici nu mai rămân suficienţi bani în buget pentru copii, pensionari, profesori", a completat Rotaru.