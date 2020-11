Senatorul UDMR Tanczos Barna: 'Există o înţelegere reciprocă între PSD şi USR ce vizează stabilirea datei alegerilor și organizarea referendumului'

Senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat miercuri, că există o înţelegere reciprocă între PSD şi USR ce vizează, pe de o parte, discutarea legii privind stabilirea datei alegerilor şi, pe de altă parte, organizarea referendumului "Fără penali în funcţii publice", potrivit Agerpres.

Tanczos susţine că nu el a asigurat cvorumul la şedinţa Biroului Permanent al Senatului de luni, ci senatorul George Dircă, de la USR, care se afla în sală în momentul în care parlamentarul UDMR a intrat la şedinţă.

"Toţi cei care au urmărit cu atenţie, în ultimele două săptămâni, evenimentele care s-au petrecut în jurul legii care ar face posibilă stabilirea datei alegerilor de către Parlament, ştiu că cvormul de şedinţă în Biroul Permanent a depins până luni de mine. Luni, domnul Dircă a fost prezent fizic în sala de şedinţă, dânsul a intrat în sală înainte să înceapă şedinţa, încercând personal şi prin USR, să ajute PSD-ul să se asigure cvorumul de şedinţă. Sunt convins de faptul că acest lucru vine în urma unei înţelegeri cu Partidul Social Democrat, înţelegere încheiată de USR şi de domnul Dircă personal în asigurarea cvorumului în punerea pe ordinea de zi a şedinţei Senatului a referendumului pentru modificarea Constituţiei. Este o înţelegere PSD-USR. (...) Înţelegerea dintre cele două partide a fost, practic, că se susţin reciproc, astfel încât în primă fază să se convoace plenul, a fost primul punct şi cel mai important, după care înţelegerea a continuat cu punctele de pe ordinea de zi, adică PSD aduce legea pentru stabilirea datei alegerilor pe ordinea de zi, iar USR se asigură că va fi ordinea de zi referendumul şi acest plen le permite ca pe data de 6 să organizeze împreună sau în acelaşi timp cu alegerile referendumul "Fără penali în funcţii publice", a declarat senatorul Tanczos Barna.

Acesta a adăugat că în momentul în care a intrat în şedinţă, aceasta era în plină desfăşurare.

"Eu am intrat în această şedinţă la cel puţin 15 minute după ora începerii şi am intrat în momentul în care domnul Cazanciuc i-a asigurat pe toţi participanţii la şedinţă, răspunzând la întrebarea domnului Fenechiu, că la această şedinţă cvorumul este de 6 şi nu de 7 membri ai Biroului Permanent, deoarece sunt mai mulţi colegi care nu nu mai sunt senatori şi nu mai sunt în Biroul Permanent. Deci, în momentul în care eu am intrat în şedinţă, şedinţa era în plină desfăşurare, după ora de începere, domnul Dircă fiind în sală. Deci, dacă dânsul afirmă că eu sunt cel care am asigurat cvorumul, spune un neadevăr", a conchis parlamentarul UDMR.