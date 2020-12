Sepp Blatter, ex-preşedinte al FIFA, a câştigat lupta cu COVID-19 la 84 de ani

Elveţianul Joseph Blatter, preşedinte al FIFA între 1998 şi 2015, a dezvăluit că luna trecută a fost testat pozitiv la COVID-19 şi că s-a recuperat după această boală, transmite EFE potrivit Agerpres.

Blatter, 84 ani, care ispăşeşte o suspendare de şase ani pentru o plată neloială către ex-preşedintele UEFA, Michel Platini, a spus că a petrecut două săptămâni de recuperare într-o clinică elveţiană.

Gelozie extremă la Iași - O tânără a fost răpită, tunsă și bătută de soția amantului



''Am fost infectat cu virusul, am avut răceală şi febră mare, am fost în carantină timp de 14 zile, dar acum sunt recuperat, fără simptome, gata să lupt din nou'', a declarat Blatter, care a fost nevoit să demisioneze din cauza scandalului de corupţie la cel mai înalt nivel din cadrul Federaţiei internaţionale de fotbal.



Fostul oficial elveţian a adăugat că s-a simţit rău doar o singură zi şi după ce a fost vizitat de un medic, acesta l-a trimis la spital: ''Dar nu am avut niciun simptom în timpul carantinei şi mă simt bine''.