Seria de filme Flower Shop Mystery, cu Brooke Shields în rol principal, din 6 decembrie la AXN

Seria de filme „Misterul din florărie/ Flower Shop Mystery”, cu Brooke Shields în rol principal, va fi difuzată începând cu 6 decembrie la postul AXN, potrivit news.ro.

Filmele vor putea fi urmărite în fiecare duminică, dimineaţa. Brooke Shields e şi producător executiv, iar din distribuţie mai fac parte Beau Bridges şi Brennan Elliott.

Poveştile celor trei filme din serie o au în prim plan pe Abby Knight (Brooke Shields), o fostă avocată dintr-un orăşel mic din Illinois, care deţine o mică florărie cochetă. Aranjamentele florale nu reprezintă singurul ei hobby. Abby este şi detectiv amator şi ajunge să rezolve tot felul de crime misterioase alături de noul ei pretendent, proprietar al unui bar şi detectiv particular.

Pe 6 decembrie, de la ora 11.00, va fi difuzat „Misterul din florărie: Nimeni nu suflă o vorbă/ Flower Shop Mystery: Mum's the Word”, în care Abby Knight încearcă să îşi refacă viaţa după pierderea soţului, avându-l alături pe tatăl său. Viaţa ei liniştită din New Chapel este dată peste cap când îi este lovită maşina şi o crimă are loc în oraş.

Hotărâtă să găsească responsabilul, Abby acceptă ajutorul noului său vecin, Marco, un fost puşcaş marin, extrem de şarmant. Acesta tocmai a cumpărat barul din apropierea florăriei şi, foarte curând, cei doi devin apropiaţi. Abby se găseşte prinsă într-o conspiraţie cu poliţişti corupţi şi apeluri ameninţătoare, aşa că trebuie să găsească cât mai repede criminalul pentru a se salva. Altfel, florăria va trebui să pregătească aranjamentele florale pentru propria-i înmormântare.

Citește și: Soția și Menajera, INTERPUSELE lui Daniel Tudorache - Lua prin intermediul lor diamante, vacanțe de lux, școli private, și aveau conturi și de 3 milioane de lei

Cel de-al doilea film din serie, „Misterul din florărie: Trandafirii ucigaşi/ Flower Shop Mystery: Snipped in the Bud”, este programat pentru 13 decembrie, de la ora 09.55, şi urmăreşte evenimentele care au loc în viaţa personajului central după ce aceasta primeşte o comandă de trandafiri negri care trebuie livraţi la universitatea din oraş, secţia de drept. Având o relaţie personală cu una dintre studente şi o istorie cu universitatea, Abby decide să livreze florile personal

. Acolo, îşi întâlneşte un fost rival, care este apoi găsit mort. Cu amprentele ei pe arma crimei, Abby se trezeşte principalul suspect şi apelează la Marco pentru a începe o investigaţie pe cont propriu, în speranţa că va afla adevăratul responsabil.

Abby este domnişoară de onoare şi responsabila cu aranjamentele florale pentru nunta verişoarei sale, Jillian, în finalul seriei - „Misterul din florărie: Nunta mortală/ Flower Shop Mystery: Dearly Depotted”, din 20 decembrie, de la ora 09.30. Jillian are un obicei de a fugi înainte de a spune „Da”, aşa că atunci când ceremonia se încheie fericit, Abby se simte uşurată. Însă când un escroc, care a încercat să participe la nuntă nefiind invitat, este găsit mort, Abby şi Marco pornesc propria investigaţie în paralel cu cea a poliţiei.