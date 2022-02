Serialul documentar 'The Murdochs: Empire of Influence' va avea premiera în primăvară pe viitoarea platformă de streaming CNN+

Un nou serial documentar, ''The Murdochs: Empire of Influence'', va avea premiera pe CNN+ odată cu lansarea, în primăvara acestui an, a noului serviciu de streaming pe bază de abonament, a anunţat joi compania, potrivit Reuters.

Serialul are la bază articolul din New York Times Magazine ''How Rupert Murdoch's Empire of Influence Remade the World'', semnat de Jonathan Mahler şi Jim Rutenberg, care examinează moştenirea mogulului media Rupert Murdoch, conform news.ro.

Serialul în şase episoade oferă o privire în spatele culiselor de la ascensiunea magnatului media, influenţa sa pe plan global şi lupta intensă între copiii săi pentru a obţine controlul asupra imperiului media după decesul acestuia, a precizat CNN într-un comunicat de presă.

Cea mai mare parte dintre acţiunile lui Murdoch la 21st Century Fox au fost vândute în 2019 către Walt Disney Co, deşi Murdoch a păstrat controlul asupra Fox Corp, companiei-mamă a Fox News , şi asupra News Corp, care deţine publicaţia Wall Street Journal.

CNN face parte din WarnerMedia, deţinută de AT&T, care este şi proprietara canalului HBO, ce distribuie apreciata drama ''Succession'', inspirată din viaţa familiei Murdoch.

Producătorii executivi ai ''Murdochs: Empire of Influence'' sunt Ken Druckerman, Banks Tarver şi Erica Sashin din partea companiei de producţie Left/Right; Sam Dolnick şi Kathleen Lingo din partea The New York Times; şi Amy Entelis şi Lyle Gamm pentru CNN Original Series.