Serialul „Emily in Paris”, lansat de Netflix în urmă cu mai puţin de două luni, va avea un al doilea sezon, a anunţat serviciul de streaming, citează Variety.

Primul sezon al comediei romantice a ajuns între cele mai urmărite zece show-uri online în lista Nielsen, în săptămâna premierei, înaintea unora ca „Grey’s Anatomy” şi „Criminal Minds”.

„Emily in Paris” o are în centru pe Emily, interpretată de Lili Collins, o tânără director de marketing din Chicago care ajunge să lucreze la Paris când companiei ei cumpără o firmă franceză. Aici are parte de numeroase aventuri.

Sezonul a fost filmat integral în Paris şi câteva locuri din Franţa.

Serialul a fost creat de Darren Star („Sex and the City” şi „Younger”) şi este produs de MTV Studios, Darren Star Productions şi Jax Media.

Collins este producătoare, iar pe lângă Star, Tony Hernandez şi Lilly Burns de la Jax Media, împreună cu Andrew Fleming sunt producători executivi.