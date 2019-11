Serialul fantasy „The Witcher” va avea un al doilea sezon, a anunţat Netflix înainte de premiera mondială a producţiei, potrivit news.ro.

Showrunner-ul Lauren Schmidt Hissrich a transmis: „Mă bucură faptul că, înainte ca fanii să vadă primul sezon, putem confirma întoarcerea pe Continent şi continuarea poveştilor lui Geralt, Yennefer şi Ciri, pentru a demonstra în continuare munca extraordinară a actorilor şi echipei”.

Serialul „The Witcher”, cu Henry Cavill în rol principal, va fi lansat pe 20 decembrie.

Bazat pe bestsellerul fantasy cu acelaşi nume, scris de Andrzej Sapkowski, serialul cu opt episoade este povestea a trei destine care se întrepătrund în lumea vastă a Continentului, unde oamenii, elfii, witcherii, gnomii şi monştrii se luptă pentru a supravieţui şi evolua şi acolo unde binele să răul nu sunt uşor de identificat.

Producţia celui de-al doilea sezon, care va avea tot opt episoade, va începe la Londra, în prima parte a anului 2020, pentru o lansare planificată în 2021.

Actorii Henry Cavill („Mission Impossible - Fallout”, „Man of Steel”), Anya Chalotra („The ABC Murders”, „Wanderlust”) şi Freya Allan („The Third Day”, „Into The Badlands”) vor reveni în sezonul secund.

Producători executivi pentru sezonul doi vor fi Lauren Schmidt Hissrich, Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub şi Jarosław Sawko. Regizorii şi actorii din rolurile secundare vor fi confirmaţi ulterior.