Serialul „General Hospital” al reţelei ABC a obţinut cele mai multe nominalizări la ediţia de anul acesta a premiilor Daytime Emmy, acordate de National Academy of Television Arts and Sciences, anunță news.ro.

CBS, care va transmite ceremonia de anul acesta, pentru prima dată din 2015, conduce ca număr de selecţii - 57 - în rândul reţelelor de televiziune. Este urmată de NBC, cu 43, Netflix, cu 40, şi ABC, cu 38.

„General Hospital” a primit în total 23 de nominalizări, urmat de „Days of Our Lives” al NBC (cu 22), „The Young and the Restless” al CBS (cu 21) şi „The Bold and the Beautiful” al and CBS (cu 13 selecţii).

Serialele „Eastsiders” (Netflix) şi „Studio City” (Amazon Prime Video) au primit câte opt nominalizări, la fel şi „The View” al ABC.

Dintre producţiile pentru copii, „Ghostwriter” al Apple TV Plus şi „Sesame Street” al HBO au primit câte opt selecţii. Câştigătorii principalelor categorii ale premiilor Daytime Emmy vor fi anunţaţi pe 26 iunie, iar ceilalţi, în luna iulie.