Serialul 'Tânăr şi neliniştit' este marele câştigător al galei Daytime Creative Arts Emmy Awards

Serialul „Tânăr şi neliniştit/ The Young and the Restless” este marele câştigător al galei Daytime Creative Arts Emmy Awards, care a avut loc vineri seară, la Pasadena Civic Auditorium, potrivit news.ro.

La gala premiilor acordate de National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS), serialul a câştigat cinci trofee, fiind programul cu cele mai multe primite vineri seară.

„After Forever” şi „Crown: The Legend” au primit câte patru, iar „Sesame Street”, „The Ellen Degeneres Show” şi „The Talk” au fost recompensate cu câte trei premii.

Reţeaua CBS a primit cele mai multe trofee la cea de-a 46-a ediţie a Daytime Creative Arts Emmy Awards, 12, urmată de Amazon Prime Video, Netflix şi PBS, cu câte 10.

Chef Jacques Pepin a fost recompensat cu premiul pentru întreaga activitate.

Gala Daytime Creative Arts Emmy Awards a avut loc cu două zile înainte de ceremonia de acordare a premiilor Daytime Emmy, care va avea loc la Los Angeles, la care serialele „Days of our Lives”, „General Hospital” şi „The Young and the Restless” au primit cele mai multe nominalizări.