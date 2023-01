Serialul The Last of Us, nou record de audienţă pe HBO

Serialul "The Last of Us" a înregistrat cea mai mare creştere a vizionărilor din istoria HBO între primul şi al doilea episod în ziua lansării. Al doilea episod, difuzat pe 23 ianuarie, a atras 5,7 milioane de telespectatori, potrivit datelor Warner Bros. Discovery publicate de Variety, potrivit news.ro.

Astfel, HBO a înregistrat o creştere de 22% între cifrele de vizionare pentru primul episod (4,7 milioane de telespectatori) şi cele pentru al doilea, în ziua difuzării acestora. Un decalaj care reprezintă „cea mai mare creştere a audienţei pentru un serial original în istoria platformei”, potrivit HBO.

Canalul a publicat şi cifrele de audienţă pentru primul episod, spunând că, după o săptămână întreagă de disponibilitate, acesta a fost vizionat de 18 milioane de telespectatori.

Foarte aşteptat de fani, serialul "The Last of Us" este o adaptare a jocului video de succes cu acelaşi nume, care s-a vândut în peste 10 milioane de copii în întreaga lume.

Acţiunea serialului are loc la 20 de ani de la distrugerea civilizaţiei moderne de o ciupercă care transformă oamenii în soiuri de zombi şi urmează scenariul jocului original. Eroul, Joel, un supravieţuitor interpretat de Pedro Pascal, o întâlneşte pe Ellie, o adolescentă interpretată de Bella Ramsey, pe care trebuie să o protejeze cu orice preţ pentru că ea este ultima speranţă a umanităţii.

Al treilea episod din "The Last of Us" va fi lansat pe 29 ianuarie pe HBO în Statele Unite. Primul sezon are nouă episoade.