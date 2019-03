Serialul 'The Rookie' va avea premiera marţi la AXN

Serialul american „Recrutul/ The Rookie”, cu Nathan Fillion în rol principal, va avea premiera marţi, de la ora 22.00, la AXN, scrie news.ro.

Producţia, inspirată dintr-o poveste adevărată, spune povestea lui John Nolan, un bărbat în vârstă de 40 de ani dintr-un oraş de provincie. După un eveniment care îi dă viaţa peste cap, Nolan decide să îşi îndeplinească visul de a deveni poliţist în cadrul LAPD. Este primit cu scepticism atât de către superiori, cât şi de restul colegilor, fiind cel mai în vârstă recrut din istoria secţiei. Mai mult, toţi îl consideră un exemplu viu al crizei vârstei mijlocii.

Nathan Fallon şi Alexi Hawley s-au reunit pe platoul de filmare la „Recrutul”, după ce au lucrat timp de opt sezoane la serialul „Castle”. Din distribuţiemai fac parte Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Titus Makin, Mercedes Mason, Melissa O’Neil, Afton Williamson şi Eric Winter.

Noul serial este o coproducţie Entertainment One (eOne) şi ABC Studios. Serialul a fost creat de Alexi Hawley („Castle”, „Body of Proof”, „State of Affairs”), în timp ce Mark Gordon („Grey’s Anatomy”, „Ray Donovan”, „Quantico”), nominalizat de cinci ori şi premiat de două ori cu Emmy, Nathan Fillion, Michelle Chapman şi Jon Steinberg sunt producători executivi.

Serialul va putea fi urmărit în fiecare marţi, de la ora 22.00.