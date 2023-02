Serialul TV 'Succession', realizat de HBO, se va încheia după cel de-al patrulea sezon

Serialul TV "Succession", produs de postul HBO, se va încheia după difuzarea celui de-al patrulea sezon, informează site-ul revistei americane Variety, informează Agerpres.

Informaţia a fost confirmată de creatorul şi producătorul executiv al serialului "Succession", Jesse Armstrong, într-un interviu apărut joi în publicaţia săptămânală The New Yorker. "A semănat puţin cu o tortură şi m-am simţit neobişnuit de emoţionat să vorbesc cu voi, pentru că totul era doar ceva teoretic până acum, iar eu am încercat să menţin lucrurile la nivel teoretic din mai multe motive", a declarat Jesse Armstrong.

"Cine ştie, poate din motive psihologice, însă cele de natură creativă m-au făcut să nu iau o decizie finală pentru multă vreme. Ştiţi, există o promisiune în titlul serialului 'Succession'. Însă nu m-am gândit niciodată că serialul va continua la nesfârşit", a adăugat el.

În acelaşi interviu, Jesse Armstrong a dezvăluit că a avut sentimente "contradictorii" despre încheierea acestui serial. "Mă simt trist, am acel sentiment că 'circul a plecat din oraş', pe care îl are orice persoană care lucrează la o producţie care este bună, iar acest serial este deosebit de bun. Îmi imaginez că voi fi puţin cam singur în perioada următoare şi că mă voi plimba pe străzile din Londra punându-mi întrebarea 'Ce naiba am făcut?'. Probabil vă voi telefona peste aproximativ şase luni şi vă voi întreba dacă oamenii sunt pregătiţi pentru o continuare", a adăugat creatorul serialului.

În sezonul al patrulea, care va avea premiera pe 26 martie, vânzarea conglomeratului media Waystar Royco către vizionarul din industria tehnologiei Lukas Matsson - interpretat de actorul Alexander Skarsgard - se apropie de finalizare. Perspectiva acestei vânzări provoacă îngrijorări existenţiale şi diviziune în familia Roy, pe măsură ce membrii acesteia anticipează felul în care vor arăta vieţile lor odată ce tranzacţia va fi finalizată. Urmează o luptă pentru putere, în timp ce membrii familiei Roy analizează perspectiva unui viitor în care influenţa lor culturală şi politică va fi sever diminuată.

Serialul "Succession", care a avut premiera în 2018, îi are în rolurile principale pe actorii Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruk, Matthew Macfayden, Nicholas Braun şi J. Smith-Cameron.

Această producţie a postului de televiziune HBO a câştigat numeroase distincţii, inclusiv 13 premii Primetime Emmy şi cinci Globuri de Aur.