Serviciul de streaming Disney+ va fi disponibil în toate pieţele majore în decurs de doi ani de la lansarea sa

Serviciul de streaming Disney+ va fi disponibil în toate pieţele majore în decurs de doi ani de la lansarea din 12 noiembrie 2019 potrivit news.ro

Compania Disney va lansa serviciul de streaming pe 12 noiembrie în Statele Unite, Canada şi Olanda, iar o săptămână mai târziu, pe 19 noiembrie, în Australia şi Noua Zeelandă, potrivit Variety.

Grupul a anunţat luni că a ajuns la un acord global cu Apple, Google, Microsoft, Roku şi Sony pentru a distribui aplicaţia Disney+ pe dispozitivele acestora.

În SUA, accesul la Disney Plus va costa 6,99 dolari pentru lună, în Canada, 8,99 de dolari canadieni/ lună, iar în Olanda, 6,99 euro/ lună.

Preţurile pentru Australia şi Noua Zeelandă sunt asemănătoare, cu 8,99 dolari australieni/lună şi 9,99 dolari neozeelandezi/ lună.

Compania a transmis că se aşteaptă ca Disney+ să fie disponibil în toate pieţele majore în primii doi ani.

Serviciul de streaming va găzdui filmele şi show-urile Disney, Pixar, Marvel, „Star Wars”, National Geographic şi alte branduri.

Între noile titluri originale se numără serialele „The Mandalorian”, primul „Star Wars” live-action, „High School Musical: The Musical: The Series”, „The World According to Jeff Goldblum” şi „Encore!”, precum şi lungmetrajele „Lady and the Tramp” şi „Noelle”.

Platforma va permite accesul la selecţii din catalogul deţinut de Disney, inclusiv la 30 de sezoane din „The Simpsons”.

În plus, aici vor fi difuzate în exclusivitate prin streaming filmele lansate de Walt Disney Studios în 2019 şi ulterior, inclusiv „Captain Marvel”, „Avengers: Endgame”, „Aladdin”, „Toy Story 4”, „The Lion King”, „Maleficent: Mistress of Evil”, „Frozen 2” şi „Star Wars: The Rise of Skywalker”.