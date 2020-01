Sexgate la Opera din Iași: Secretarul de stat de la Ministerul Culturii spune că este victima unei înscenări

Secretarul de stat de la Ministerul Culturii, Cosmin Marcovici, acuzat de hărțuire sexuală, de o tânără colaboratoare a Operei din Iași, instituție pe care acesta a codus-o în trecut, a reacționat la acuzațiile care i-au fost aduse.

Marcovici neagă că i-ar fi făcut avansuri tinerei care în momentul presupusei agresiuni avea doar 17 ani. Secretarul de stat susține că nu știe nimic despre existența vreunui dosar penal împotriva lui și nici despre pretinsele acuzații. Marcovici susține că este o făcătură politică legată de numirea să ca secretar de stat la Ministrul Culturii: "Aceste calomnii au apărut imediat după ce am preluat mandatul de secretar de stat. Sunt acuzaţii, aşa cum reiese din articol, din ani trecuţi şi niciodată nu m-a întrebat nimeni nimic. Sunt acuzat de niste fapte pe care le-as fi facut in anul 2016, dar nu pot sa nu ma intreb de ce plangerea a fost facuta abia in anul 2018.

Apoi, timp de doi ani eu nu am fost anuntat ca ar exista o plangere pe adresa mea. In mod absolut ciudat, plangerea a devenit publica exact cand am ajuns eu secretar de stat! Sunt simple poveşti cusute cu aţă albă şi mă voi adresa în instanţă pentru a-mi proteja numele pentru care am muncit o viaţă întreagă. Totodată, pentru că nu am nimic de ascuns, instituţiile statului să îşi facă treaba. Sunt convins că vor arăta realitatea: că nu sunt vinovat de nimic", s-a apărat Cosmin Marcovici, pe pagina de Facebook.

În plus, Marcovici a mai adăugat că la calculatorul din biroul personal ar fi permis accesul mai multor persoane, sugerând că ar oricine ar fi putut trimire eventuale mesaje de pe calculatorul care și era destinat, în cazul în care există eventuale probe informatice.

Ministrul secretar de stat a mai anunțat că se va adresa instanței pentru a-și apăra nevinovăția.