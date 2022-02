Sexul bate meritocrația - Iulia Motoc vrea să influențeze procesul de desemnare a viitorului judecător CEDO din partea României

Iulia Motoc, judecătoare desemnată de România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, vrea să influențeze alegerea succesorului său. Aceasta ignoră orice noțiune de meritocrație și susține că pe lista scurtă trebuie să se afle și femei, reducând astfel competențele unor profesioniști ai dreptului în favoarea unei înzestrări biologice irelevante în domeniu.

„Avand in vedere speculatiile care se fac in presa, poate doar in necunostiinta de cauza, am datoria sa clarific un subiect legat de prezentarea listei de 3 candidati pentru functia de judecator CEDO. Deși Convenția Europeană nu impune, în sine, statelor membre să prezinte o listă scurtă care sa includa cel putin un candidat de fiecare sex a potențialilor numiți, Rezoluția 1366 (2004) a APCE prevede că „nu va lua în considerare liste de candidați în care lista nu include cel puțin un candidat de fiecare sex'. In practica, cel putin incepand cu anul 2012 niciun stat nu a mai prezentat o lista care sa cuprinda cel putin o femeie, sau cel putin un barbat. Ma refer la statele UE dar si la statele care nu sunt membre UE ca Turcia, Rusia, Armenia, Azerbajian, Georgia etc.

Aceasta reprezentare este un subiect extrem de sensibil si important pentru CEDO si ultima lista compusa doar de barbati a fost aspru criticata. Panelul consultativ si Comitetul pentru alegerea judecatorului pot respinge o astfel de lista.

Exceptiile sunt extrem de limitate, aproape inexistente Rezoluția 1366 a fost modificată pentru a permite o „excepție restrânsă de la regula conform căreia sexul subreprezentat trebuie să fie reprezentat” (§54). În consecinţă:

liste de candidați care contin candidati doar de sexul care este suprareprezentat în Curte [vor fi luate în considerare de APCE] în circumstanțe excepționale în care o parte contractantă a luat toate măsurile necesare și adecvate pentru a se asigura că lista conține un candidat al sex subreprezentat, dar nu a reușit să găsească un candidat de acel sex care să îndeplinească cerințele articolului 21 § 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, scrie Iulia Motoc pe Facebook.

Pe lista Ministerului Justiţiei pentru postul de judecător la CEDO care îi revine României sunt Sebastian Răduleţu, Bogdan Iancu şi Răzvan Horaţiu Radu.