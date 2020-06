Sezonul viitor îl găsește pe Ianis Zicu tot la Farul Constanţa unde va continua antrenamentele

După un sezon de debut în cariera de antrenor, Ianis Zicu a semnat prelungirea contractului cu Farul Constanţa, urmând să conducă echipa de pe banca tehnică şi în sezonul viitor al Ligii a 2-a, potrivit news.ro.

Managerul FC Farul Constanţa, Tiberiu Curt, şi tehnicianul în vârstă de 36 de ani au parafat, marţi, noul acord şi au pus la punct detaliile pentru pregătirea noului campionat.

"Sunt fericit că am în continuare încrederea conducerii, după un an mai mult bun decât rău. Am trăit dezamăgirea aceasta, de a nu ne bate pentru promovare, cu toate că următoarele 14 meciuri pe care le aveam de disputat erau cu echipe mai slab cotate, după începutul de retur cu Rapid, Dunărea Călăraşi, Concordia, Petrolul şi Turris.

Eu zic că am fi avut şanse foarte mari să fim aproape de locurile de promovare în acest sezon. Am semnat pentru următorul campionat, unul mult mai important pentru Farul.

Dacă anul trecut, primul obiectiv era menţinerea în Liga a 2-a şi formarea unei echipe bune, sper ca în acest sezon să reuşim să promovăm, pentru că un antrenor trebuie să plece întotdeauna de la acest gând.

Să sperăm că lucrurile vor reveni la normal foarte repede şi vor vedea o echipă Farul care va pune probleme tuturor şi va reuşi să revină în prima ligă. Îi aşteptăm la stadion în număr cât mai mare!", a declarat Zicu.