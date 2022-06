Sfârșitul războiului

Finalizarea acordului “genial” de la Bruxelles care vizeaza blocarea livrarilor de petrol din Rusia a fost sarbatorita de toate canalele media progresiste. Perfect. Putin este la zid, sau cel putin asa vor sa creada majoritatea jurnalistilor suficient de prosti ca sa aplaude orice vine la rand. Adevarul? Exact la polul opus. Povestea “conductei prieteniei” (conducta Druzhba) este elocventa pentru intelegerea realitatii.

Acest proiect a fost demarat in anii ‘60 pentru conectarea fluxurilor de petrol intre Rusia si Centrul Europei. Lucrarile au durat patru ani, dupa anii ‘70 realizandu-se niste segmente suplimentare la conducta deja existenta. Druzhba este cea mai lunga conducta de petrol din lume la acest moment. Petrolul, ca multe alte resurse necesare in procesele tehnologice, are anumite caracteristici pe care sunt mapate instalatiile de procesare din rafinarii. Pentru stiinta ta, majoritatea rafinariilor din Europa sunt calibrate si construite pentru a procesa petrolul rusesc din Urali, a carui raport calitate-pret este foarte bun. Punct.

De exemplu, rafinaria Schwedt care livreaza produse prelucrate catre aproape toate benzinariile din Berlin si parte din vestul Poloniei este proiectata pentru a prelucra exclusiv petrol de calitate superioara, precum cel din Urali. Orice incercare de a substitui acest petrol trebuie sa se realizeze in aceleasi conditii de volum si calitate. Cu alte cuvinte trebuie sa importam aceleasi volume, cu aceleasi caracteristici, din alte zone ale lumii. Acest lucru este imposibil in piata globala a petrolului de azi. Punct.

Chiar daca ipotetic, acest petrol poate fi adus in terminalele de petrol existente in Marea Baltica, la acest moment nu exista niciun furnizor global care sa poate asigura aceleasi volume, in conditiile similare de calitate superioara. In fapt, daca va aduceti aminte a fost o criza acum cateva saptamani in America legata de produsele prelucrate pe diesel care aveau nevoie de specificatiile caracteristice petrolului rusesc. Un alt efect economic care isi trage seva din acelasi izvor principal - calitatea petrolului din Urali.

Chiar daca cantitativ poti reusi sa impui un astfel de embargo incercand sa gasesti resurse alternative, din punct de vedere al calitatii acest lucru este imposibil. Europa nu a incercat niciodata asta pana acum. Si de aceea, Merkel nu se oboseste sa le raspunda unor hashtagi prosti care nu inteleg nimic. Pentru procesarea altor tipuri de petrol, cu atribute de calitate inferioara, este nevoie de modificarea instalatiilor de prelucrare la multe rafinarii din Europa. Marii lideri europeni vor sa ne spuna noua, ca la niste sugari, ca noi vom modifica componente si vom construi instalatii suplimentare care sa proceseze aceasta resursa de calitati inferioare in decurs de 6 luni. Este drept ca aceasta traducere v-o ofer eu, ei nu va zic mai nimic, doar va recita tamp diverse lozinci si manipulari pe banda rulanta. Si atunci, cum poate UE sa faca aceste declaratii victorioase, in conditiile in care se condamna singura la o criza profunda? Gandind logic, nu vad decat doua ipoteze de lucru.

Prima ipoteza in care toti stiu ca “marele razboi” se va termina rapid, in urmatorele luni, si sanctiunile vor fi ridicate instant ca argument de negociere, caz in care tot ceea ce vedeti la TV este doar nutret pentru prosti. Exista si a doua ipoteza de lucru, in care niste baieti destepti vor aduce pe rute alternative acelasi petrol din Urali, sub sigla altor companii globale si la un pret mai ridicat. Asta daca nu cumva credeti, ca vom modifica zeci de rafinarii europene in timpul acestei veri, pentru a procesa resurse de calitati inferioare de peste tot de pe glob. Sa ne revenim si nu fim prosti ca este pacat.

Personal, cred ca ne apropiem de sfarsitul razboiului si de epuizarea primului val al “tulpinii de razboi”. Urmeaza sa ne mutam cu arme, fundatii/ong-uri de salvare si care de televiziune in alt loc de pe glob. Cel mai probabil in Taiwan sau vreo alta tara mare din Orientul Mijlociu/Africa. In concluzie, tot ceea ce vedeti este o manipulare imensa, pentru ca “sefii la lume” stiu ca nu cititi nimic, si deci nu aveti cum sa intelegeti nimic. V-au luat de prosti doi ani de zile, cu ocazia primului sezon de tulpini, asa ca acum doar continua sa va trateze la fel. Nimic nou sub soare.

un comentariu de Dana Budeanu