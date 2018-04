Sfaturi de neratat: Alimente pe care să NU le încălzeşti NICIODATĂ în cuptorul cu microunde

Sfaturi extrem de importante ale specialiştilor. In urma multor studii facute in domeniu, oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca folosirea cuptorului cu microunde nu reprezinta un pericol pentru sanatate. Mai mult decat atat, in general, nici calitatile nutritionale ale alimentelor nu sunt afectate. Exista insa si exceptii.

Folosirea cuptorului cu microunde pentru incalzirea unor alimente poate sa deterioreze valoarea nutritionala a acestora, dar poate totodata si sa provoace mici “dezastre” in bucatarie. Vezi AICI care sunt alimentele pe care nu trebuie să le încălzeşti la microunde...