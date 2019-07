Sfaturile psihologului: Cum recunoaștem un psihopat sexual

Psihologul Mihaela Sahlean a explicat, la Digi24, că Gheorghe Dincă, bărbatul acuzat că a comis două crime în Caracal, este „un om care are probleme de control, este un om impulsiv”, care vrea „să-și domine victima”, aceasta fiind o latură specifică a unui psihopat social.

Psihologul Mihaela Sahlean spune că analizându-i fața și antecendetele lui ne-am fi putut da seama că ceva este în neregulă cu el.

„Nu doar uitându-ne (la el n.r.), ci și analizându-i puțin parcursul de viață. Acest om nu a avut un parcus de viață liniștit, nu a avut un parcurs de viață liniștit, nu a avut un parcurs de viață în respectarea unor norme sociale sau respectatea celorlalți. Coroborând cele două: atât fața, cât și tot ce am putea numi antecendetele lui. Este un psihopat sexual din tot ce a făcut. Este un om care are probleme de control, este un om impulsiv. Specific unui psihopat social, are nevoie să-și controleze, domine, victima, să o subjuge, să o umilească. Este o latură specifică.

Viorica Dăncilă a lansat acuzații la foc automat după demisia șefului STS: atacuri dure pentru Vasilca, Iohannis și Barna

Legat de faptul că vecinii spun că era un om liniștit, psihologul menționează că, dacă o persoană este politicoasă, nu exclude faptul că ar putea fi un criminal în serie.

„Există o practică a indiferentismului, fiecare își vede de viața lui și de pătratul lui strict. Dacă nu are niște probleme la un nivel personal în acest sens, consideră că această persoană este în regulă. De câte ori nu ați văzut femei în vârstă, după ce află de o crimă, spun: Era un om atât de drăguț, politicos, ne saluta întotdeauna. Lucrurile nu se exclud, poți fi foarte politicos și în același timp poți fi un criminal în serie.

„Îmi manifest temerea că se va ajunge la mai mult de atat (două victime n.r.). Este un om cu un exercițiu în acest sens. Este posibil să fie mai multe victime”, a precizat psihologul.

„Când vorbim de un criminal în serie, dacă aruncăm o privire în antecendente - și nu mă refer acum 2, 3 ani, ci adolescență, copilărie - în parcursul foarte multor identifică elemente de cruzime la adresa animalelor. Animalul se poate apăra până la un anumit punct, după care dispui de viața lui, după cum dorești. E ca și cum s-ar hrăni din plăcerea chinului, pentru că vorbim de patologie, nu de normalitate. Aceasta este într-un crescendo până ajung la niște detalii, foarte mulți criminali în serie au niște detalii. V-ar surprinde extrem de mult să știți la câte detalii se pot gândi. Ei nu sunt niște oameni care să fie empatici, ei nu sunt niște oameni care să răspundă emoțional pozitiv într-un fel, sunt oameni pentru care ceilalți nu contează. Ei trăiesc în universul lor”, explică psihoterapeutul Mihaela Sahlean.