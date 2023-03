Sharon Stone a pierdut custodia copilului din cauza faimoasei scene din `Basic Instinct`

Sharon Stone, care își sărbătorește, astăzi, cea de-a 65-a aniversare, se bucură de faimă și o carieră de un succes fulminant. Au existat însă și momente de cumpănă în viața sa, în care tocmai viața profesională i-a devenit dușmanul celei personale. Actrița a povestit cum, din cauza celebrei scene din filmul „Basic Instinct” și-a pierdut custodia copilului.

Celebra actriță americană Sharon Stone a dezvăluit, marți, în cadrul unui interviu de tip podcast, cum din cauza scurtei scene de nuditate, pe care a filmat-o pentru pelicula „Basic Instinct”, ea a pierdut custodia copilului, în anul 2004.

A câștigat notorietate, și-a pierdut fiul

Pe când ziua ei se apropia cu pași repezi, Sharon Stone, invitată specială a podcastului „Table for Two”, a ales să deschidă cutia pandorei legată de impactul pe care l-a avut filmul său emblematic, asupra vieții personale. Se pare că rolul lui Catherine Tramell, din controversatul thriller psihologic, i-a adus un mare necaz în viața de zi cu zi. Faima a avut un preț cum nu se poate mai mare, pe care nicio mamă nu și-ar dori să îl plătească. relateaza Adevarul.

După ce a dat viață, pe marile ecrane, unei ucigașe în serie, care se baza pe tactici de seducție, oamenii din sistemul juridic au început să își ridice întrebări cu privire la adevărata ei personalitate și la capacitatea parentală.

„Am pierdut custodia copilului”, își amintește ea, potrivit CBC News.

Actrița consideră și în momentul de față că a avut parte de un abuz din partea sistemului.

„Știi că mama ta face filme sexuale?”, a fost întrebarea pe care judecătorul i-a adresat-o copilului său.

Sharon Stone și soțul ei, de la acea vreme, redactorul ziarului Phil Bronstein, au adoptat un fiu în anul 2000. Bronstein a cerut divorțul, în 2003, și a ajuns să primească custodia copilului lor, situație care actrița recunoaște că i-a zdrobit inima. Actrița chiat povestește că a ajuns la spital, cu un puls foarte accelerat.

Faimoasa actriță a remarcat, de asemenea, cât de diferite sunt lucrurile, în ziua de astăzi, în comparație cu acea perioadă, de acum două decenii, când s-a judecat pentru custodie.

„Oamenii se plimbă acum fără haine pe la televizor, în mod obișnuit, iar eu am fost nud doar pentru mai puțin de o secundă, dar am pierdut custodia copilului meu”, a remarcat ea.

Pe lângă faptul că a pierdut custodia copilului, Sharon Stone a spus că alți oameni din industrie au privit-o cu dispreț pentru că a fost implicată în filme care au depășit orice limite, „Basic Instinct” fiind unul dintre ele.

„Am fost nominalizată la Globul de Aur pentru acea parte, iar când am fost la Globurile de Aur și mi-au strigat numele, o grămadă de oameni din sală au râs. Am fost atât de umilită. Și am spus, are cineva idee cât de greu a fost să joc acel rol? Și să încerc să duc acest film complex care încalcă cu adevărat toate limitele?”, povestește ea.

Ca urmare a consecințelor „Basic Instinct” – personale și profesionale – Stone a spus că a evitat să mai joace personaje care au personalități întunecate sau care sunt foarte sexualizate.

Sharon Stone și-a încheiat discuția pe această temă, reamintind faptul că oamenii nu ar trebui să confunde actorii cu personajele lor. A susținut că întămplarea nefericită din viața sa ar trebui să fie ceva„ilegal”.

„Mă refer la tipul care l-a jucat pe Jeffery Dahmer – nimeni nu crede că este o [persoană] care mănâncă oameni. Îl face o persoană foarte complexă, care a avut un rol incredibil de dificil, ceea ce probabil i-a făcut rău să joace”, a concluzionat actrița.

Sharon Stone și-a sărbătorit ieri, 10 martie, cea de-a 65-a aniversare. Cu acest prilej cu totul și cu totul deosebit, ea și-a încântat fanii cu o fotografie inedită. A scos de la naftalină o poză veche de șase decenii, tot de la aniversarea sa. Imaginea alb negru a atras imediat simpatia tuturor.

Actrița este complet de nerecunoscut. Are o tunsoare de tip „castron” și a fost surprinsă chiar în momentul în care se pregătea să sufle în lumânări.

„Mulțumesc universului pentru încă o călătorie în jurul soarelui”, a scris ea, plină de recunoștință, pe Instagram.

Sharon Stone s-a născut la 10 martie 1958, în orăşelul Meadville din Pennsylvania, SUA.

A învăţat la Liceul Saegertown din Pennsylvania, iar la împlinirea vârstei de 15 ani a început să urmeze cursurile Universităţii Edinboro din acelaşi stat, de unde a obţinut licenţa în arte frumoase. În ciuda pasiunii pentru pictură, sculptură şi gravură, marele său vis a fost actoria, inspirată fiind de eroii săi din copilărie, Fred Astaire şi Ginger Rogers, potrivit www.imdb.com.

La vârsta de 17 ani, a cucerit titlul de Miss Crawford County, fiind apoi remarcată de casa de modă Eileen Ford. Aici a avut primele contacte cu camera de luat vederi, jucând în câteva clipuri publicitare. Sharon Stone a debutat pe marele ecran în ''Stardust Memories'', din 1980, în regia lui Woody Allen, deşi rolul avut a fost nesemnificativ. A obţinut un rol ceva mai consistent în pelicula horror a regizorului Wes Craven, ''Deadly Blessing'', din 1981. Au urmat câteva roluri secundare în ''King Solomon's Mines'' (1985) şi ''Action Jackson'' (1988).

Primul rol major al lui Sharon Stone a fost Lori în blockbuster-ul ''Total Recall'' (1990), regizat de Paul Verhoeven, cu Arnold Schwarzenegger în rol principal. În acelaşi an, a pozat pentru revista Playboy.