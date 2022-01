Sharon Stone se alătură distribuţiei serialului 'The Flight Attendant' în sezonul doi

Sharon Stone va fi mama lui Cassie Bowden, personajului principal al serialului „The Flight Attendant”, de la HBO Max, interpretat de Kaley Cucoco, potrivit Variety, relatează News.ro.

Actriţa nominalizată la Oscar va fi Lisa Bowden în „The Flight Attendant” sezonul 2, mama înstrăinată a lui Cassie care şi-ar dori să rămână înstrăinată. După o viaţă în care a avut de-a face cu alcoolismul lui Cassie, nu mai are răbdare sau bunăvoinţă de pierdut.

În afară de Cuoco şi Stone, distribuţia pentru „The Flight Attendant” sezonul 2 include reveniri din serie ale actorilor Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz şi Rosie Perez, precum şi noi prezenţe - Mo McRae, Callie Hernandez şi JJ Soria, precum starurile invitate Knight şi Audrey Grace Marshall. Vor fi şi Alanna Ubach, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera şi Shohreh Aghdashloo.

Sharon Stone, născută pe 10 martie 1958, este un fost model profesionist, care a renunţat la modă pentru a deveni actriţă şi producătoare de film. S-a făcut remarcată după ce a jucat alături de Arnold Schwarzenegger în thrillerul SF „Total Recall” din 1990 şi a devenit o vedetă de talie mondială graţie rolului din thrillerul erotic ”Basic Instinct” din 1992, regizat de Paul Verhoeven, pentru care a primit o nominalizare la Globul de Aur.

A fost nominalizată la Oscar şi a câştigat Globul de Aur la categoria „cea mai bună actriţă în rol principal” datorită evoluţiei sale din drama „Casino” (1995), regizată de Martin Scorsese.

A primit alte două nominalizări la Globul de Aur pentru rolurile din drama ”Puternicii/ The Mighty” (1998) şi comedia ”Muza/ The Muse” (1999). În 2004, a câştigat premiul Primetime Emmy pentru evoluţia sa din serialul ”Cabinet de avocatură/ The Practice”. A jucat şi în alte filme de succes, precum ”Mascul necruţător/ Alpha Dog” (2006), ”Bobby” (2006) şi, recent, în filmul biografic ”Lovelace” (2013), dedicat actriţei de filme porno Linda Lovelace.