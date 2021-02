Shia LaBeouf a luat o pauză de la actorie pentru a urma un tratament, după ce a fost acuzat de abuz fizic şi emoţional

Actorul Shia LaBeouf, cunoscut pentru filme ca „The Tranformers” şi „Pieces of a Woman”, s-a retras, pentru o perioadă, din activitate şi urmează tratament staţionar după ce a fost acuzat de abuz fizic şi emoţional.

Shia LaBeouf şi agenţia CAA de la Hollywood au încheiat colaborarea, iar în prezent actorul este internat, scrie Variety, potrivit news.ro.

Citește și: RAPORT despre Wuhan făcut de Departametul de Stat al SUA: 'Un accident de laborator ar putea semăna cu un focar natural'

În decembrie 2020, cântăreaţa FKA Twigs, pe numele real Tahliah Barnett, l-a dat în judecată pe Shia LaBeouf pentru agresiune sexuală şi abuz emoţional. Ea a avut o relaţie cu actorul timp de aproximativ un an, între 2018 şi 2019, după ce au lucrat împreună la filmul „Honey Boy”.

De atunci, mai multe femei l-au acuzat pe LaBeouf de abuz emoţional. Totuşi, el a continuat să activeze în industrie, iar cel mai recent film în care a jucat, „Pieces of a Woman”, a avut premiera mondială la Festivalul de la Veneţia de anul trecut şi a fost lansat de Netflix în ianuarie.

CAA nu l-a concediat pe LaBeouf, au declarat două surse, care au explicat pentru Variety că actorul a luat decizia de a-şi suspenda activitatea pentru a se putea concentra pe recuperare şi pentru a primi ajutorul de care a recunoscut că are nevoie.

Agenţia nu mai lucrează cu el de aproximativ o lună.

LaBeouf se află sub tratament de peste cinci săptămâni, a spus un apropiat, şi se află în prezent într-o clinică. Externarea lui va depinde de recuperare.

Un reprezentant al său a refuzat să comenteze informaţiile.

Anul trecut, el a recunoscut că din cauza consumului de alcool a avut un comportament abuziv. Shia LaBeouf a transmis New York Times: „Nu sunt în poziţia de a spune cuiva cum îl face comportamentul meu să se simtă. Nu am scuze pentru alcoolismul meu sau pentru agresivitate, doar raţionalizări. Am fost abuziv asupra mea şi a tuturor celor din jurul meu timp de ani. Am o istorie privind rănirea oamenilor cei mai apropiaţi mie. Îmi este ruşine de această istorie şi cer scuze celor pe care i-am rănit. Nu prea am ce să spun altceva”.

LaBeouf, în vârstă de 34 de ani, a devenit cunoscut în adolescenţă, când juca în „Even Stevens” al Disney Channel. Au urmat roluri în „The Tranformers” şi „Indiana Jones”, „The Peanut Butter Falcon” şi „Honey Boy”.