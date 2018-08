Filmul "Shoplifters", regizat de Hirokazu Kore-eda şi premiat cu Palme d'Or la Cannes anul acesta, este propunerea Japoniei pentru o nominalizare la categoria "cel mai bun film într-o limbă străină alta decât engleza" a premiilor Oscar 2019, scrie news.ro.

Filmul, al cărui scenariu este scris tot de Kore-eda, vorbeşte despre o familie disfuncţională de hoţi mărunţi şi aduce în prim-plan o problemă rar explorată - sărăcia din Japonia.

"Shoplifters" este al doilea film al lui Kore-eda care este selectat pentru o nominalizare la Oscar, după "Nobody Knows" din 2004, potrivit The Hollywood Reporter.

Lungmetrajul a devenit filmul lui Hirokazu Kore-eda care a generat cele mai mari încasări în Japonia, în jur de 40 de milioane de dolari.

"Shoplifters" va avea premiera în Statele Unite pe 23 noiembrie.