Show-uri de video mapping şi un concert al trupei Subcarpaţi vor fi prezentate în cadrul celei de-a VII-a ediţii a iMapp Bucharest, care va avea loc pe 18 septembrie, în Piaţa Constituţiei din Capitală, informează un comunicat transmis AGERPRES.

Evenimentul, câştigător al categoriei "Av In Action" la Premiile AV AWARDS 2020 de la Londra, celebrează modul în care oamenii îşi reiau treptat viaţa. Tema concursului - "The Show Must Go On".

Lucrările artistice ale echipelor participante vor fi redate pe cea mai mare suprafaţă de proiecţie din lume - faţada Palatului Parlamentului - de 23.000 mp.În Capitală, se vor reuni cei mai buni artişti de video mapping, câştigători ai evenimentelor partenere din SUA, Germania, Ucraina, Japonia şi Ungaria, cărora li se va alătura laureatul Premiului Juriului din cadrul ediţiei iMapp Bucharest 2019.În deschiderea evenimentului, va concerta trupa Subcarpaţi, cea mai mare grupare muzicală independentă din România, care s-a născut în anul 2010, la iniţitiva lui Bean MC, fiind compusă dintr-un grup de prieteni mânaţi de pasiunea pentru muzică şi folclor.





Intrarea la iMapp Bucharest - Winners League este liberă, iar accesul se va face începând cu ora 17,00.