Sibiu: Autointitulatul rege internaţional al romilorn doi foşti campioni de taekwondo şi karate, printre cei 12 candidaţi pentru funcţia de primar

Doisprezece candidaţi s-au înscris în cursa pentru ocuparea funcţiei de primar în Sibiu, oraşul în care FDGR a câştigat toate alegerile din 2000 încoace. Pe lista celor care cer votul sibienilor, alături de atualul primar al oraşului, se află un fost campion european la Taekwondo, un fost campion naţional la karate, un apicultor, dar şi autointitulatul rege internaţional al romilor, Dorin Cioabă. Doi foşti membri PSD candidează din partea altor formaţiuni politice.

Când vine vorba de alegeri locale, municipiul Sibiu are un istoric aparte. Încă de la scrutinul din 2000, când candidatul FDGR de atunci, actualul preşedinte Klaus Iohannis, obţinea cel mai mare scor, spre surpriza inclusiv a formaţiunii care l-a susţinut, alegerile au fost în permanenţă câştigate de FDGR.

Cu Klaus Iohannis motor în toate alegerile de până în 2016, FDGR a avut la Sibiu nu doar primarul – ales de două ori cu procent de peste 80%, ci şi majoritatea în Consiliul Local. Chiar şi în Consiliul Judeţean FGDR a fost întotdeauna generos reprezentat, deşi numărul etnicilor germani care locuiesc în judeţul Sibiu este în continuă scădere.

Alegerile din 2016 au fost primele câştigate de FDGR la Sibiu, fără ca Iohannis să mai fie pe vreuna dintre liste. Preşedintele a arătat însă, în mod clar, că susţine echipa FDGR, la fel cum a făcut-o de fiecare dată de când nu mai conduce municipalitatea din Sibiu.

Pe acest fond, 12 candidaţi susţinuţi de tot atâtea partide intră şi în acest an în lupta pentru a câştiga fotoliul de primar al Sibiului.

Pe buletinul de vot se regăsesc următoarele nume:

1. Vladimir Alexandru Tomaşevschi (PRO România)

2. Ingrid Sofia Höhr (PMP)

3. Horaţiu Lucian Marin (ALDE)

4. Cătălin Dorian Nicolae Stanciu (PSD)

5. Astrid Cora Fodor (FDGR)

6. Adrian Cosmin Bibu (PNL)

7. Dorin Cioabă (Partida Romilor Pro Europa)

8. Raul Andrei Apostoiu (Alianţa USR PLUS)

9. Cristian Hermann Hirsch (Partidul Verde)

10. Ioan Axente (Partidul Neamul Românesc)

11. Lucian Valerian Zară (Blocul Unităţii Naţionale)

12. Lucian Liviu Trancă (Partidul Ecologist)

Alexandru Tomaşevschi a condus 30 de ani Oficiul pentru Registrul Comerţului Sibiu, până în martie 2020, moment în care a ieşit la pensie. Din 2019 s-a înscris în Pro România şi conduce filiala municipală a acestui partid. Este prima dată când candidează, întrucât înainte de 2019 nu a făcut politică.

Ingrid Sofia Höhr, sibiancă, s-a stabilit în Germania în 1997 şi a lucrat 20 de ani în industria cosmetică de acolo, ca inginer. În PMP s-a înscris în 2014 din admiraţie pentru fostul preşedinte Traian Băsescu, după cum mărturiseşte.

Citește și: EXCLUSIV Nicușor Dan, pe felie cu ‘Garda Veche’ a lui Ion Iliescu! A comandat 500.000 de broșuri de la firma unui fost deputat PDSR

Horaţiu Marin a fost membru PSD, fiind susţinut de acest partid pentru ocuparea funcţiei de subprefect. După ce a intrat în conflict cu noua conducere a filialei judeţene a fost schimbat din funcţie, moment în care a părăsit formaţiunea politică. În acest an el candidează fiind susţinut de ALDE, partid care pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean îl propune pe fostul şef al ISU Sibiu, Cosmin Balcu.

Cătălin Dorian Nicolae Stanciu este candidatul PSD, actualmente preşedinte al filialei municipale a partidului. El face echipă cu Bogdan Trif, preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Sibiu, care candidează pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean. Trif a fost ministru al Mediului, în guvernele social-democrate de după 2016.

Astrid Cora Fodor este actualul primar al municipiului Sibiu şi este susţinUTă de către FDGR. Fodor a fost 14 ani viceprimar al municipiului Sibiu, pe vremea în care Klaus Iohannis a condus Primăria Sibiu, ulterior fiind primar interimar până în 2016, când a câştigat primul mandat de primar.

Adrian Bibu este fost campion european la taekwondo şi este trimis în cursa electorală de către PNL. Bibu conduce în prezent Sala Transilvania din Sibiu, o instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, condus de Daniela Cîmpean, pe care PNL o trimite din nou în cursa electorală pentru aceeaşi funcţie.

Dorin Cioabă este fiul lui Florin Cioabă, autointitulat rege al romilor, personalitate respectată de către etnicii romi, dar şi de către politicieni. După moartea lui Florin Cioabă, cei doi fii ai acestuia – Dorin şi Daniel - şi-au arogat denumirile de ”rege internaţional al romilor” şi ”regele romilor din România”. Influenţa lor în rândul comunităţii nu este, însă, la fel de mare ca a tatălui lor.

Raul Andrei Apostoiu este candidatul pe care Alianţa USR PLUS îl trimite în cursa electorală. El este preşedinte al PLUS Sibiu şi vrut să candideze, fiind nemulţumit de activitatea actualei administraţii. Apostoiu vine din mediul privat, având propria firmă de IT.

Cristian Hermann Hirsch este fost campion naţional de karate şi a fost primul instructor de Tae Bo şi Pilates din municipiul Sibiu. El este susţinut în alegeri de Partidul Verde.

Ioan Axente, candidatul Partidului Neamul Românesc, este fost director al Oficiului pentru Protecţia Consumatorului Sibiu şi fost deputat PSD. El a făcut parte din PSD încă din 1999, iar în 2012 a fosr ales ca deputat pe listele acestui partid.

Lucian Valerian Zară este apicultor. El este susţinut de Blocul Unităţii Naţionale. Acelaşi partid îl propune, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, pe Zară Ioan-Ştefan fratele lui Lucian. La alegerile din 2016 Ioan-Ştefan a candidat pentru Primăria Sibiu ca independent.

Tot ca independent a candidat, în 2016, şi Lucian Liviu Trancă, fost poliţist. În prezent, el este susţinut de Partidul Ecologist.