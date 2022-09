Sibiu: Doi tineri aflaţi pe un moped, răniţi într-un accident; cel care conducea era băut

Doi tineri de 18 ani, aflaţi pe un moped, au fost grav răniţi duminică dimineaţa într-un accident produs în localitatea Racoviţa, judeţul Sibiu, fiind transportaţi la spital.

Cel care conducea mopedul nu deţinea permis şi se afla sub influenţa alcoolului. Testul cu aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.La faţa locului, poliţiştii au constatat că un mopedul a intrat într-un stâlp.''Două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, au intervenit în această dimineaţă, în jurul orei 04,50, în localitatea Racoviţa, pentru a acorda asistenţă medicală în cazul unui accident rutier. La faţa locului au fost acordate îngrijiri medicale pentru două persoane de sex masculin, ambele în vârstă de 18 ani. Tinerii au fost transportaţi la UPU Sibiu conştienţi. Unul dintre ei acuza dureri lombare şi traumatism la membrul inferior, iar celălalt avea fractură deschisă de femur'', a informat ISU Sibiu.Poliţiştii desfăşoară cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi vătămare corporală.