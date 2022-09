SIEMION, SUPRAVIETUIREA LUI CIUCA

Ne asteapta o iarna dificila, frustrarea sociala va fi in crestere si este nevoie ca acest fapt sa fie contrabalansat de solutii reale. Pana la acest moment, lucrurile sunt pe jumatate facute si fara o rezolvare definitiva, Romania nu va arata bine. Tot acest bagaj, cu bune sau rele, va fi decontat de Ciuca. Popescu este profund nepasator, visul lui de benzinar de Severin fiind cu mult depasit in aceasta viata. El are un viitor asigurat de sofer de tir la Omv sau la vreo multinationala americana, date fiind serviciile oferite in aceasta perioada, cu largul concurs al ignorantei serviciilor de forta.

In cazul lui Ciuca, lucrurile sunt mai complexe. Este clar ca perceptia despre el este legata ombilical de cea a presedintelui Iohannis, care cu fiecare luna care trece este mai singur si mai departe de sinecurile visate. Forta lui de influenta politica se diminueaza vizibil pentru ca acesta este destinul nefericit al oricarui presedinte ajuns la final. Oportunismul politic al PNL este ridicat, fiecare din baietii care azi ling clantele, fiind pregatiti sa iasa in cor la criticat. Este modelul clasic aplicat in politica, asa ca nu ar trebui sa aiba vreo asteptare sau deziluzie. In fapt, analizand comportamenul lui nici nu cred ca are.

Ciuca va rezista ca presedinte al PNL, doar daca acest partid va iesi din iarna nevatamat electoral. In caz contrar, acuzatiile despre plagiat si alte scandaluri vor tine capul de afis, netezind locul pentru urmatorul Bratianu. In Bucuresti, PNL sta prost deoarece a avut lipsa de inspiratie sa parieze pe niste neterminati, pentru care aceste posturi sunt doar o joaca lipsita de responsabilitate. In afara de cateva centre de putere care au livrat in permanenta succes politic, precum Cluj sau Oradea, restul organizatiilor sunt destul de rarefiate.

Sansa lui Ciuca este ca aceasta toamna sa fie acaparata mediatic de AUR si alti nationalisti vopsiti la ceas de seara. Sansa PNL este ca ei sa urle zilnic despre facturi si alte probleme, atat de tare incat sa ingroape orice urlet propagandist al USR. Sansa liberalilor este ca Siemion sa se autodepaseasca in rolul distribuit pentru acest sezon toamna-iarna. In lipsa lui, se vor face auziti neterminatii trotinetari, care vor musca cu ardoare din halca de dreapta a liberalilor. Este evident ca trebuie sa fii lobotomizat sa mai inghiti inca o data aberatiile hashtagiste, doar ca memoria alegatorului este pe termen scurt si orice imbecilitate peste care se asterne timpul, este uitata aproape definitiv.

Un alt factor important al supravietuirii este dat de intelegerea contextului geopolitic prezent. Sa nu ne aruncam ca pestele dupa momeala si sa asteptam tacuti. Daca sezonul doi din Netflix pe razboi va debuta cu Taiwan, interesul american se va muta cu arme si bagaje in Asia de sud-est. Miza americana in Europa de est este redusa, validarea acestei teze fiind data de simpla analiza a marilor investitii “lipsa” din zona. Nu mergeti pe fenta cu gigantii tehnologici prezenti pe aici, pentru ca acolo sunt alte cauze rupte de contextul regional. In cazul lor, conteaza doar costurile scazute si productivitatea, nimic altceva. Si daca maine, alta zona a lumii poate sa livreze la acelasi nivel, se vor muta pe repede inainte acolo. Simpla plecare a Exxon poate fi o cheie a deslusirii interesului american in zona. Daca Germania si Europa vor intelege capcana in care au intrat, trecand la o reevaluare a Rusiei cauzata de lipsa gazelor, Sua va pierde controlul aici aproape definitiv. Chiar daca pare neverosimil, supravietuirea lui Ciuca depinde de talentul nationalist a lui Siemion.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App