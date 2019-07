Kovesi nu scapă de dosarul penal: SIIJ a disjuns partea care o vizează pe fosta şefă a DNA din dosarul Onea-Negulescu

Procurorii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție i-au trimis în judecată, luni, pe fostul procuror-șef DNA PLoiești Lucian Onea și fostul procuror Mircea Negulescu, pentru comiterea mai multor infracţiuni.

În acest dosar, Laura Codruţa Kovesi avea calitatea de suspect, însă procurorii SIIJ au decis disjungerea părţii din dosar care o viza pe fosta şefă a DNA şi formarea unui nou dosar, au precizat surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO. Nu este deocamdată clar de ce alături de Onea şi Negulescu nu au fost trimişi în judecată şi ceilalţi procurori de la DNA Ploieşti vizaţi de anchetă.

Pe 7 martie 2019, Laura Codruţa Kovesi a fost pusă sub acuzare pentru represiune nedreaptă în dosarul procurorilor de la DNA Ploieşti, Mircea Negulescu şi Lucian Onea.

Procurorii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție i-au trimis în judecată pe Lucian Onea, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovăţie, sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată și Mircea Negulescu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, complicitate la represiune nedreaptă, instigare în formă continuată la comiterea fără vinovăţie sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Detalii AICI!