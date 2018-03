Simona Halep a dezvăluit cum a obținut calificarea CHINUITĂ în optimi la Indian Wells: Ce i-a transmis lui Dolehide, după victoria grea în fața americancei

Simona Halep a declarat că mişcarea în teren şi faptul că a fost mai puternică pe picioare au reprezentat cheia succesului din dificila partidă jucăa împotriva americancei de 19 ani Caroline Dolehide.

"Mult respect pentru ea, este o jucătoare extraordinară şi ei este foarte greu de returnat. Am avut probleme în setul secund, dar am vrut să rămân acolo, să lupt până la sfârşit. După ce am câştigat setul al doilea, m-am gândit că am o mare şansă să câştig meciul. Am simţit-o căzută puţin după ce a pierdut setul al doilea şi mi-am spus că trebuie să fiu mai agresivă, să o ţin în spate, pentru că dacă atacă mingea, e greu să returnez. Cred că m-am mişcat bine, am fost un pic mai puternică în picioare în final şi poate de aceea am câştigat. Este ca un paradis aici. Este extraordinar să câştig meciuri pe acest frumos teren. De fiecare dată când mă întorc aici mă simt foarte bine şi vreau să dau tot ce am mai bun de fiecare dată pentru că voi mă susţineţi mereu şi este foarte frumos să joc la Indian Wells", a declarat Simona Halep, la interviul de pe teren, conform News.ro.

Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, luni, cu scorul de 1-6, 7-6 (3), 6-2, pe jucătoarea americană de 19 ani Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiară a unui wild card, calificându-se în optimile de finală ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.

În faza următoare, Simona Halep va evolua pentru prima dată cu chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, care a produs surpriza, eliminând-o pe jucătoarea franceză Kristina Mladenovic, locul 15 WTA şi cap de serie numărul 14, cu 6-1, 6-2, în 70 de minute.