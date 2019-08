Simona Halep are PLANURI MARI pentru Rogers Cup: 'Senzaţiile sunt ciudate, pentru că nu m-am antrenat în ultima vreme'

Simona Halep e pregătită de startul Rogers Cup, turneu pe care l-a câştigat în 2018. Românca a vorbit într-un interviu acordat pentru Digi Sport despre perioada extrem de agitată, de după câştigarea turneului de la Wimbledon.

Halep spune că s-a odihnit înainte de Rogers Cup şi e gata să revină pe teren: "M-am odihnit, m-am relaxat şi m-am reîncărcat. Au fost peste două săptămâni în care nu am pus mâna pe rachetă. Am vrut să mă rup de tot ce a fost înainte. Acum, o iau de la capăt pentru că urmează o perioadă importantă.

Citește și: Alexandru Cumpănașu a EXPLODAT după ce o femeie a ACUZAT că Dincă cerea taxe de protecție în Italia

Nu s-a schimbat nimic special. Este o împlinire şi mai mare, câştigând Wimbledon, cel mai frumos şi cel mai tare turneu din tenis. Munca va continua şi îmi voi face la fel programul. Impactul a fost mult mai mare decât la Roland Garros. Oamenii au avut trăiri frumoase şi s-au bucurat pentru mine.

Senzaţiile sunt ciudate, pentru că nu m-am antrenat în ultima vreme. Pot să spun că ritmul nu este încă acolo. Dar mă simt bine pe teren, mă simt cu poftă de joc. Dar va fi greu prima săptămână să îmi găsesc ritmul. Vor fi câteva zile grele, poate chiar şi o săptămână. Turneul va fi dicifil, dar nu mă stresez şi nici nu intru în panică", a spus Halep, conform sursei citate.

Decizie neaşteptată luată de Simona Halep înaintea debutului de la Toronto

Surpriza cea mare nu e faptul că românca va evolua şi la dublu, ci alegerea ei în privinţa partenerei, este vorba de Leylah Annie Fernandez, o sportivă din Canada în vârstă de16 ani! Simona şi Leylah vor debuta, cel mai probabil luni seara, 5 august, (programul încă nu a fost anunţat) cu perechea Nicole Melichar - Kveta Peschke.

Halep a explicat de ce a luat această decizie: "Am întrebat directorul de turneu dacă are pe cineva la dublu. Eu nu am găsit. Am întrebat câteva românce, dar au fost deja cu alte jucătoare. Aşa mi-a fost recomandată această tinerică. Sper să jucăm bine şi să câştigăm câteva meciuri. Mă bucur că joc cu ea, pentru că este micuţă şi are nevoie de experienţă", a încheiat Halep.

La simplu, Halep va intra în turul secund la Rogers Cup. Numărul 4 WTA se va lupta cu Kristina Mladenovic sau cu o jucătoare venită din calificări. În optimi, Halep se poate duela cu Madison Keys sau Donna Vekic. În sferturi, românca are şanse să dea peste Sloane Stephens, Caroline Garcia sau Aryna Sabalenka. Într-o eventuală semifinală, Halep s-ar putea duela cu Naomi Osaka, Serena Williams sau Caroline Wozniacki. Pe cealaltă parte de tablou se află Ashleigh Barty, Karolina Pliskova sau Kiki Bertens.