Simona Halep dezvăluie cum a trăit meciul cu Serena Wiliams: de dimineață am decis tactica

"Am decis de dimineaţă cum să joc împotriva ei. Ştiam exact cum să-i pun probleme, să nu o las să-şi facă jocul. Când are timp, joacă incredibil, am jucat de multe ori împotriva ei.Ştiam cum să dau mingea şi ştiam ce nu-i place. Astăzi am adoptat tactita de la Singapore. A trebuit să-mi imaginez totul. Chiar am crezut că pot face la fel. Ştiam că trebuie să fiu prezentă la fiecare minge. Altfel, dacă revenea, ea este foarte puternică. La 5-2, când serveam, m-am uitat la tabelă şi am zis: OK, este adevărat, se întâmplă. Apoi am jucat fiecare punct şi nu m-am gândit la scor", a spus Halep.

Halep a povestit şi cum s-a simţit la final: "Picioarele mi s-au înmuiat după ce am câştigat ultimul punct. Habar nu aveam cum să reacţionez. Totul a venit natural. Este greu de descris momentul. Te simţi uşoară, simţi că totul este minunat şi doar încerci să te bucuri".

Simona Halep a mai spus că finalele pierdute au ajutat-o ca acum să fie diferită. "Nu este niciodată uşor să joci o finală de Grand Slam. Momentul este intimidant şi devii nervos, foarte nervos. Eu am învăţat că este un meci normal, nu m-am gândit la trofeu, am încercat să joc şi să dau totul. Mi-am spus că de fiecare dată când voi juca o finală de grand slam aşa voi face, aşa că şi azi am făcut la fel".

"Mama nu mi-a spus nimic după finală, doar plângea, am îmbrăţişat-o şi i-am spus că vom vorbi mai târziu", a adăugat Halep.