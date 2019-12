Simona Halep e curtată de antrenori: O fostă campioană care a învins cancerul se oferă să o pregătească pe româncă

Francesca Schivone, fosta jucătoare de tenis, care a câștigat în anul 2010 titlul de la Roland Garros, și-a fixat un nou obiectiv.

După ce vineri, 13 decembrie 2019, a anunțat că a câștigat una dintre cele mai importante lupte din viața ei, "am avut parte de o bătălie grea și acum încă respir", cea contra concerului, a venit cu o idee interesantă pentru fostul lider mondial în clasamentul WTA, Simona Halep.

"Halep este o fată seriosă și mi-ar plăcea să o antrenez. Este o jucătoare cu un potențial uriaș, care poate reveni pe primul loc în lume și să rămână mult timp acolo", a spus Francesca Schiavone, pentru Gazzetta dello Sport, potrivit eurosport.ro.

Francesca Schiavone a anunțat vineri, 13 decembrie, că a învins lupta grea cu cancerul

"Salut tuturor. După 7-8 luni de absență de pe rețelele de socializare și din lume, aș dori să împărtășesc cu voi ce mi s-a întâmplat. Am fost diagnosticată cu cancer. Am făcut chimioterapie. Am avut parte de o bătălie grea și acum încă respir. Am câștigat această luptă. Acum sunt din nou în acțiune", a fost mesajul publicat de Francesca Schiavone pe contul personal de Twitter.