Simona Halep, furori în SUA după finala Roland Garros. Gestul spectaculos făcut de Nike pentru româncă

Simona Halep este principalul subiect de discuție în sportul mondial. Românca face furori chiar și în Statle Unite ale Americii, acolo unde poza ei a fost pusă pe o clădire din Medison Square Garden, informează Mediafax.

Simona Halep a reușit, în sfârșit, să își îndeplinească visul. Sâmbătă, în finala Roland Garros, nr. 1 mondial a învins-o pe Sloane Stephens, scor 2-1 la seturi (3-6, 6-4, 6-1), iar Nike a decis că e momentul să celebreze reușita într-un mod spectaculos. A închiriat un panou în Medison Square Garden, unde au afișat o poză cu momentul de bucurie al Simonei.

Dumitru Hărădău a declarat că Ion Țiriac s-a implicat și el în discuțiile dintre Simona și Nike, jucând un rol important în semnarea contractului: “Fără Ţiriac, ea nu făcea contract în valoare de două milioane de euro cu Nike! Ştiţi cum s-a întâmplat? Ţiriac a trimis un avion particular în SUA pentru a-i aduce la Bucureşti pe reprezentanţii de la Nike. Întâlnirea a avut loc la clubul Stejarii. Au intrat ăia acolo, nu ştiau pe unde sunt şi au rămas impresionaţi de ce au văzut. Credeţi că se putea face un contract, chiar şi pentru Simona, dacă nu era Ţiriac? Acelaşi om care a făcut contractele pentru Boris Becker şi pentru alţii. Halep are în spate cea mai bună echipă, dar cel mai important rol îl are Ţiriac”.