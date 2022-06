Simona Halep, după ce i-a încheiat cariera Kirstenei Flipkens: 'Am învăţat multe de la ea'

Simona Halep i-a adus un omagiu adversarei sale Kirsten Flipkens, care s-a retras după meciul de la Wimbledon, spunând că este o bucurie că a putut juca împotriva sportivei de pe locul 190 mondial.

”Nu e vorba despre meciul meu acum, ci doar despre ea. Mă bucur că am putut juca împotriva ei. Am învăţat multe de la ea, am jucat de multe ori împotriva ei. Mi-a fost teamă înaintea meciului, antrenorul meu poate confirma. Vreau să te felicit pentru întreaga ta carieră, ne vei lipsi, mult succes pentru în ce îţi propui să faci mai departe”, a declarat Simona Halep la interviul de pe teren.

Simona Halep a învins-o, joi, pe belgianca Kirsten Flipkens, locul 190 mondial, şi a acces în turul trei la Wimbledon.

Halep s-a impus, scor 7-5, 6-4, iar în turul trei va evolua contra polonezei Magdalena Frech, locul 92 mondial.

Pentru Kirsten, acesta a fost ultimul meci la simplu din carieră.

Simona Halep şi Magdalena Frech s-au mai înfruntat de două ori în circuitul WTA, iar românca s-a impus de fiecare dată.