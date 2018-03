Simona Halep, la un pas de FINALA la Indian Wells. Joc de totul sau nimic cu japoneza Naomi Osaka/ LIVE

Simona Halep o întâlnește pe jucătoarea japoneză Naomi Osaka, în vârstă de 20 de ani, locul 44 WTA. Cele două s-au mai întâlnit de trei ori până acum, Halep ieșind învingătoare de fiecare dată. Dacă va învinge o va întâlni în finală pe Daria Kasatkina care a trecut de Venus Williams în 3 seturi în semifinală.

