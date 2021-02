Simona Halep: 'Mă aşteptam la un meci greu, pentru că ştiam că joacă tare, cu putere, ştiam că este o adversară redutabil'

Simona Halep a declarat că se aştepta la un meci greu cu Ajla Tomljanovic, dar dificultatea partidei i-a depăşit aşteptările, potrivit news.ro.

"Mă aşteptam la un meci greu, pentru că ştiam că joacă tare, cu putere, ştiam că este o adversară redutabilă, aşa că mă aşteptam să fie un meci dificil, dar a fost mai mult decât credeam. Sunt foarte fericită că pot să zâmbesc acum. (n.r. - ce şi-a spus când a fost condusă cu 5-2) Ei bine, nu am fost prea pozitivă când am vorbit cu mine însămi, nu am vorbit de scor, doar m-am acuzat pe mine însămi că nu sunt suficient de puternică să joc împotriva ei. Dar, în final, am fost mai puternică psihic, Mi-am dorit să câştig şi nu am vrut să cedez. (n.r. - despre următorul meci, cu Veronika Kudermetova). Nu cred că am jucat împotriva ei, va fi o nouă provocare, o voi urmări pe întregistrări, aşa cum fac de fiecare dată când mă confrunt cu o jucătoare cu care nu m-am mai întâlnit, dar mai întâi vreau să mă recuperez după acest meci. Dacă voi la sută la sută ca azi, va fi bine" a declarat Halep, la interviul de după meci.

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, a învins-o, miercuri, cu scorul de 4-6, 6-4, 7-5, pe jucătoarea australiană Ajla Tomljanovic, locul 72 WTA, în turul al doilea al AusOpen. Halep s-a impus după ce a revenit de la 2-5 cu un break, în decisiv.

Ea va evolua în premieră, în turul următor, cu rusoaica Veronika Kudermetova, locul 36 WTA şi cap de serie numărul 32, care a învins-o pe compatrioata ei, Varvara Graceva, locul 97 WTA, cu scorul de 5-7, 6-2, 6-2.