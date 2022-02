Simona Halep nu mai vrea niciodată antrenori români: 'Nu obişnuiesc să îmi discut deciziile'

Jucătoarea de tenis Simona Halep a anunţat, miercuri, că după turneele de la Dubai şi Doha se va pregăti la Academia Mouratoglou din Franţa, ea precizând că îşi doreşte să amâne cât mai mult finalul carierei, anunță Agerpres.

"Sunt pregătită să plec, iar aceste două turnee îmi plac (n.r. - Dubai şi Doha), aşa că sper să fac şi treabă bună. Am în plan să merg la Academia Mouratoglou. Vreau să văd cum termin aceste două turnee şi apoi să merg la Academie pentru a mă pregăti. Pentru că nu am fost niciodată acolo şi chiar îmi doresc. E o nouă experienţă, o provocare şi un lucru pozitiv, chiar sunt entuziasmată. Vom vedea ce va ieşi. Nu am nicio presiune din niciun punct de vedere. Vreau să bucur de ce fac acum şi de faptul că sunt sănătoasă şi foarte pregătită fizic. Eu vin acasă cu mare drag, dar mai am câţiva ani şi o să fac tot ce pot mai bine ca să fac cât se poate de bine. Nu merg la Academie ca să fur (n.r - pentru o viitoare academie a sa în România), merg să mă ajut, să investesc în dezvoltarea pe care mi-o doresc în acest an.

Nu ştiu despre viitor prea multe pentru că sunt încă jucătoare activă şi îmi e greu să mă gândesc la ce va fi. Vreau să amân cât se poate de mult finalul carierei.

Pot să întâlnesc cu Serena acolo (n.r. - la Academia Mouratoglou), pentru că Patrick Mouratoglou este antrenorul ei. După ce am încheiat colaborarea cu antrenorii din România am simţit că următorul pas este spre internaţional. Şi m-am gândit la Academia Mouratoglou, pentru că mulţi jucători de top sunt acolo. Şi am înţeles că e o atmosferă foarte plăcută, aşa că vreau să încerc", a afirmat Halep înaintea plecării spre Dubai.

Întrebată dacă doreşte să-şi înfiinţeze în viitor propria academie de tenis, ea a răspuns: "Nu ştiu ce să zic despre acest subiect. Poate fi un lucru bun în România, dar nu în momentul ăsta nu vreau să vorbesc mai mult".

Halep nu a dorit să dezvăluie de ce a renunţat la serviciile antrenorilor Adrian Marcu şi Daniel Dobre. De asemenea, a precizat că la turneele Dubai şi Doha nu va avea antrenor.

"Nu obişnuiesc să îmi discut deciziile. Domnul Marcu ştie, domnul Dobre ştie... amândoi ştiu de ce am luat această decizie şi e suficient. Acum nu am căutat antrenor. Am însă un sparring partener de la Academia Mouratoglou, va veni la aceste turnee cu mine ca să ne cunoaştem, iar după aceea o să văd ce am de făcut. Eu am mai fost la sfârşitul lui 2013 şi începutul lui 2014 în această situaţie şi a fost OK. Iar eu cred că am mai multă experienţă decât atunci şi o să-mi fie bine (n.r. - fără antrenor). Acum vom vedea. Nu ştiu cât a jucat Federer fără antrenor, nu m-am gândit la acest lucru. Aşa s-a întâmplat şi aşa am simţit eu să fac", a menţionat jucătoarea.

Australianul Darren Cahill este în opinia Simonei Halep cel mai bun antrenor: "Internaţional, eu sunt convinsă că Darren Cahill este cel mai bun antrenor şi nu vreau să compar pe nimeni cu el. Fiecare are calităţile şi modul lui de a relaţiona cu sportivii. Cu Darren am lucrat şase ani şi într-adevăr este deosebit ca antrenor".

Halep a explicat că nu se mai gândeşte la clasamentul WTA. "Nu mai am această presiune a punctelor de mult. Anul trecut nu am jucat deloc, clasamentul chiar nu contează în momentul acesta. Vreau doar să fiu sănătoasă şi să joc cât se poate de bine. Iar dacă o să joc bine, o să câştig şi meciuri, asta contează. Aşteptări am de la mine din punct de vedere al jocului pentru că m-am pregătit foarte bine. Dar la rezultate nu pot să am aşteptări pentru că niciodată nu am avut că voi câştiga vreun turneu. Dar asta e dorinţa mea şi pentru asta muncesc", a mai spus ea.

În vârstă de 30 de ani, Simona Halep (22 WTA) va participa în această lună la turneele Dubai (14-19 februarie) şi Doha (20-26 februarie).