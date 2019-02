Simona Halep, prima reacție, după calificarea în finala de la Doha: Cel mai bun meci al meu

Simona Halep a învins-o pe Elina Svitolina și s-a calificat în finala turneului de la Doha. La final de meci, Halep a mărturisit că a fost o partidă extrem de echilibrată, dar forma sportivă de excepție prin care trece a ajutat-o să meargă mai departe.

”Am câştigat cu inima şi cu mintea acel ghem de opt minute. Nu am renunţat, mi-am promis că nu mai renunţ în faţa ei, pentru că am pierdut două meciuri foarte rău şi mi-am spus că trebuie să fiu puternică, pentru că ea este o adversară foarte, foarte puternică şi o foarte bună luptătoare. Este poate cel mai bun meci de până acum, este incredibil că am putut să-l câştig şi sunt foarte fericită că am fost puternică pe picioare, nu am fost obosită şi am câştigat. Înseamnă mult pentru mine o nouă finală la Doha, am amintiri extraordinare de la acest turneu pe care l-am câştigat în 2014, să am o nouă şansă să joc finala, să joc pentru acel trofeu minunat este foarte frumos şi să revin pe terenul central în faţa unui asemenea public este nemaipomenit. Vă mulţumesc tuturor că aţi venit.”, a spus Simona Halep.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 1, va juca finala cu numărul 34 din carieră, la Qatar Open, după ce a învins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 3-6, 6-4, de ucraineanca Elina Svitolina, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 4, în semifinalele turneului de categorie Premier de la Doha.

Meciul de vineri a fost unul cu schimburi lungi de mingi, ceea ce, într-o primă fază, i-a convenit Simonaei Halep, mai bună în raliuri, mai răbdătoare, mai agresivă şi mai precisă. Halep a reuşit să puncteze eficient, atât cu lovitura de rever, cât şi cu dreapta, dar ca la toate partidele de la Doha, Halep nu a păstrat acest nivel ridicat de joc şi a cedat iniţiativa, de data aceasta şi pe fondul unei reveniri a adversarei. Însă Halep este greu de "ucis" în această perioadă şi, continând să lupte şi atunci când zarurile par a fi aruncate, produce adevărate minuni.

În prima parte a jocului, Svitolina a greşit mult, iar serviciul ei a fost la cote scăzute. Pe serviciul al doilea al Simonei Halep a mai reuşit câte ceva, dar fără să-i pună probleme româncei, pentru că a comis erori încercând să returneze decisiv. Ucraineanca a încercat să rupă ritmul, să avanseze către fileu, strategie care a avut ceva succes. În setul al doilea, Svitolina şi-a ridicat nivelul jocului, a alergat mai mult, s-a apărat mai eficient, dar a fost şi mai agresivă în acelaşi timp şi a punctat şi ea mai des. După setul I rigid, evoluţia ei a crescut constant, a zburdat parcă pe teren şi s-a desprins la 4-1 cu mingi de 5-1, în decisiv.

Însă Simona Halep nu îşi supese ultimul cuvânt şi a tras cu dinţii de un ghem ce nu garanta o revenire pentru o altă jucătoare. Dar pentru Halep lupta şi munca pe teren sunt garanţia că se poate salva un meci. Şi l-a salvat în stil de mare campioană, punând capăt unei serii de trei meciuri fără succes în faţa Svitolinei.

Halep a început puţin nesigur meciul, trimiţând câteva mingi în aut, în primul ghem, dar a reglat precizia loviturilor repede. A făcut faţă unei mingi de break la 0-1, singura cu care s-a confruntat în acest set, apoi a controlat cu destulă uşurinţă jocul. Cu un break la scorul de 1-1, după ce a fost condusă cu 40-15, şi cu al doilea la 5-3, fostul lider WTA a încheiat setul cu 6-3, în 38 de minute.

Setul al doilea a avut o desfăşurare similară, numai că a fost în favoarea jucătoarei din Ucraina, Svitolina a obţinut primul ei break în această partidă la scorul de 1-1, l-a păstrat bine cu serviciul până la 5-3, când l-a dublat şi a egalat la seturi, tot cu 6-3, după 78 de minute de joc.

În decisiv, Svitolina a făcut break-ul la 1-0, dar un ghem lung, cu şapte egalităţi, pe care nu l-a abandonat la 1-4 în decisiv, când a salvat trei mingi de break şi de 1-5, a schimbat totul. Din acel moment, Halep a câştigat toate ghemurile până la final şi s-a impus cu 6-4, după două ore şi şapte minute.

În ultimul act, Halep va evolua cu germana Angelique Kerber, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 3, sau cu belgianca Elise Mertens, locul 21 WTA.

Calificarea în finală este recompensată la Doha cu un premiu de 84.850 de dolari şi cu 305 de puncte WTA. Trofeul este recompensat cu 158.895 de doalri şi cu 470 de dolari.

Simona Halep, câştigătoare la Doha în 2014, a jucat anul trecut în semifinale la Qatar Open, când competiţia era de categorie Premier 5.

Finalele Simonei Halep:

Titluri WTA de simplu: 18 - Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 15 - Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) - în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) - în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) - toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.