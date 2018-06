Simona Halep, primele declarații la București: 'Vreau să am copii, vreau să am cât mai mulți copii' - VIDEO

Liderul WTA, Simona Halep, câştigătoare la Roland Garros, a sosit, luni, la Bucureşti, ea fiind primită la Salonul Oficial de la Aeroportul Henri Coandă.

Simona Halep a coborât din avion având în braţe o replică în miniatură a trofeului cucerit la Roland Garros, Cupa Suzanne Lenglen.

”Să ne bucurăm împreună de acest trofeu, nu este el prea mare, dar e deosebit. Tot ce a fost greu se uită când ai parte de un asemenea succes. Să ne bucurăm împreună de această realizare, acest trofeu este și al României. Darren Cahill mi-a spus, înainte de meci, să câștig acest trofeu. Domnul Țiriac mi-a spus că dacă o să joc ce știu eu o să câștig meciul fără problemă. Ei au fost mereu alături de mine, cu o energie pozitivă. După meciul de sâmbătă, nu am dormit, decât vreo 3 ore. Am început să simt din ce în ce mai mult bucuria azi-dimineață, iar acum e și mai mare emoția. Mă simt împlinită profesional, sunt numărul 1, am trofeu de mare șlem, dar cariera mea nu se oprește aici. Când s-a cântat imnul a fost cel mai mare și important moment din viața mea. Rar îmi dau lacrimile pe teren, dar atunci a fost ceva deosebit. Organizatorii mi-au spus că nu s-a mai întâmplat ca spectatorii să cânte imnul alături de câștigătoare, în toată istoria turneului.

Vreau să am copii, vreau să am cât mai mulți, iar momentula acesta mi-a dat și mai multă energie să câștig un alt Grand Slam. Mereu mă gândesc și mereu m-am gândit să câștig o medalie la Olimpiadă. Dacă voi fi sănătoasă și o să fiu aptă, mă voi duce cu cea mai mare plăcere, pentru că e mai important chiar și decât un Grand Slam. O să îmi iau câteva zile libere și apoi o să merg la turneele pe iarbă. Sper ca acest trofeu să aibă o greutate pentru persoanele care decid în privința arenelor BNR.

Când am câștigat ultimul punct am simțit o greutate foarte mare în picioare. Nu m-am bucurat prea mult pentru că nu sunt genul. Mă bucur că adversarele s-au gândit la mine, le mulțumesc foarte mult, în afara terenului suntem prietene. Am fost surprinsă foarte plăcut. Petra Kvitova e fost prima care m-a sunat. Pe Șarapova nu am văzut-o, nu ne-am intersectat. Unchiul lui Rafael Nadal a venit să mă felicite. Rafael Nadal e un băiat de treabă.

Cele 3 finale pierdute m-au ajutat. Mi-am adus aminte că dacă eu am pierdut cu set și 3-0 avantaj, atunci pot să și câștig cu un astfel de dezavantaj.”, a spus Simona Halep la Salonul Oficial al Aeroportului Otopeni.

Aeronava "Alexandru Ioan Cuza" a companiei Tarom a fost udată de două maşini de pompieri, în semn de respect pentru aducerea campioanei de la Roland Garros.

La intrarea în Salonul Oficial a fost pus covorul roşu, iar Halep a fost primită de ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, de preşedintele FRT, George Cosac, dar şi de preşedintele COSR, Mihai Covaliu.

În această seară, de la ora 20.00, Simona Halep va prezenta trofeul de la Roland Garros într-o ceremonie pe Arena Naţională.