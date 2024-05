Simona Halep revine pe teren - Și-a aflat adversara din al doilea meci oficial după suspendare: 'Este o oportunitate bună pentru mine'

Simona Halep, locul 1149 WTA, va juca împotriva sportivei americane Mccartney Kessler, numărul 123 mondial, în primul tur al turneului Trophée Clarins.

Halep şi Kessler nu au mai fost adversare în circuitul WTA. Trophée Clarins, turneu de categorie WTA 125, va avea loc în perioada 13-19 mai, la Paris.

Organizatorii turneului de categorie WTA 125 au postat un videoclip în care Halep vorbește despre revenirea în Paris, orașul ei preferat.

„Mă simt bine, este minunat să fiu în acest loc frumos. Condițiile sunt excelente, este o plăcere să vin și să joc aici. Aș vrea să mulțumesc directorului turneului pentru că mi-a oferit un wild card. Este o oportunitate bună pentru mine să joc câteva meciuri și sper să pot arăta un tenis bun.

Am câștigat Roland Garros și la junioare și la senioare, este un loc foarte special pentru mine, Parisul este orașul meu favorit, așa că îl vizitez de fiecare dată când am timp, nu doar pentru muncă. Este de fiecare dată un sentiment grozav să mă întorc și sper să pot juca un tenis bun, așa cum am făcut-o în trecut”, este mesajul transmis de Simona Halep.

La competiţie participă şi Ana Bogdan, numărul 63 mondial şi cap de serie 7, care o va înfrunta în primul tur pe jucătoarea franceză Varvara Gracheva, locul 88 WTA.