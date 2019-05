Simona Halep vine cu un anunț TERIBIL, după victoria de la Madrid: 'Nu mă simt bine fizic'

Simona Halep a părut surprinsă şi ea de primul set câştigat în faţa sportivei din Rusia, Margarita Gasparyan (65 WTA), scor 6-0, 6-4. Numărul trei mondial a susţinut, la finalul partidei, că răceala căpătată în urmă cu câteva zile încă îi dă bătăi de cap şi le-a mulţumit fanilor prezenţi în tribune.

Cu 15 finale jucate în carieră pe zgură, Simona Halep dispută un prim turneu WTA pe această suprafaţă în 2019. Nivelul arătat pe această suprafaţă, dar în sală, în Fed Cup, a fost unul extrem de ridicat, surprinzător chiar şi pentru ea - conform propriilor declaraţii.

Citește și: Lovitură pentru Bobonete din Las Fierbinți! Motivul pentru care PRO TV i-a suspendat emisiunea

"A fost un meci bun, primul set a fost rapid, al doilea a fost mai dificil. Mă simt fericită că am câştigat. Nu mă simt bine fizic, dar voi da totul. Am amintiri grozave, sunt fani în tribune, sunt mulţi români şi e o plăcere să joc aici. Am două titluri câştigate şi o finală aici, mă simt bine", a declarat fostul lider mondial, la finalul victoriei în două seturi.

Românca şi-a adjudecat primul set în doar 22 de minute, reuşind trei break-uri. După zece minute, ea conducea deja cu 3-0.

Citește și: Moise Guran, despre campania PSD:’Peste tot numa’ salarii mărite!’

În setul doi, Gasparian şi-a mai revenit şi a jucat mult mai bine, astfel că a fost o confuntare intensă. Rusoaica nu a reuşit însă să îi facă faţă fostului lider WTA. Halep s-a impus cu 6-4, în 54 de minute. Gasparian a reuşit două break-uri, iar Halep trei.

Setul secund a fost perturbat pe final de un anunţ făcut în mod repetat, referitor la anularea unui meci de dublu. Din cauza anunţului, a fost necesară rejucarea unui punct. Jocul a fost întrerupt pentru a se evita o nouă rejucare a punctului. În cele din urmă, cele două sportive au fost de acord să continue cu riscul ca, în cazul repetării anunţului, să se rejoace punctul.

Citește și: Ionel Dancă șterge pe jos cu Olguța Vasilescu:’Mama Minciunilor’

În turul doi, Simona Halep o va întâlni pe câştigătoarea meciului dintre americanca Alison Riske (49 WTA) şi britanica Johanna Konta (47 WTA).

Premiul pentru participarea în turul doi este de 42.220 de euro şi 65 de puncte.

Citește și: Ofertă de angajare pentru Andra Miron, după demisia de la Realitatea TV! Ce post o vrea

Duminică a acces în runda secundă la Madrid şi Sorana Cîrstea, locul 93 WTA, care a trecut în runda inaugurală de americanca Madison Keys, numărul 14 mondial şi cap de serie 13, scor 3-6, 6-4, 6-1, într-o oră şi 45 de minute. Cîrstea, beneficiară de wild card, va juca în faza următoare cu sportiva franceză Caroline Garcia, locul 22 WTA.

Mihaela Buzărnescu, locul 29 WTA, a trecut de australianca Ajla Tomljanovici, 43 WTA, 6-3, 6-2.

Citește și: ANM anunță urgia în toată țara! Câte zile vom avea parte de furtuni puternice, ninsoare și căderi de grindină

Simona Halep a câştigat în 2017 şi 2016 turneul organziat de Ion Ţiriac, iar anul trecut a ajuns în sferturi.