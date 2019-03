Sindicaliștii din Sănătate nu renunță: 'Nu putem îngriji pacienţii pe bani mai puţini. Varianta grevei este cea mai bună soluţie'

Guvernul ar trebui să modifice Ordonanţa 114 în beneficiul cadrelor sanitare, deoarece angajaţii din sistemul de sănătate nu pot îngriji pacienţii pe bani mai puţini, a declarat, miercuri, preşedintele Federaţiei Sanitas, Leonard Bărăscu, la finalul discuţiilor avute cu ministrul Sănătăţii, Sorin Pintea, potrivit agerpres.ro.

"Cred că cei care au făcut această Ordonanţă 114 ar trebui să o modifice pentru cadrele sanitare, pentru ca acestea să poată îngriji mai bine pacienţii. Pentru ei vrem să facem ceva, dar nu o putem face pe bani mai puţini", a afirmat liderul de sindicat.

Reprezentanţii sindicali din 10 judeţe au avut, miercuri, discuţii cu ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, la finalul celor două ore în care peste 150 de sindicalişti au pichetat sediul ministerului de resort, nemulţumiţi de diminuarea veniturilor salariale.

După discuţiile cu ministrul Sănătăţii, liderul Federaţiei Sanitas a avertizat din nou asupra posibilităţii intrării în grevă a angajaţilor din sănătate.

"Varianta grevei rămâne valabilă fără nicio problemă. De la un timp încoace, se pare că varianta grevei este cea mai bună soluţie. Noi nu vrem să ajungem la grevă, nu vrem să sufere cei care vor suferi din cauza acestei greve, cu toate că nu s-a întâmplat niciodată, am avut grijă ca în mijlocul nostru să fie pacientul şi apreciem că pacienţii sunt de acord cu mişcările noastre de protest. E o chestie delicată cu această Ordonanţă 114, sperăm să o rezolvăm, printr-o reinterpretare a acelor articole între minimum şi maximum şi, poate, o altă normare a zilelor şi a orelor de muncă", a afirmat Leonard Bărăscu.

Acesta a dat asigurări că protestele angajaţilor din sănătate vor continua, următoarea acţiune de pichetare fiind la Ministerul Muncii, săptămâna viitoare.

"Apreciez că doamna ministru a reuşit să ne dea un răspuns la fiecare punct în parte, chiar dacă au fost promisiuni. Am căutat soluţii ca să ştim ce putem face, dacă vom continua sau nu manifestările noastre, pichetările pe care ni le-am propus. Săptămâna viitoare pichetăm Ministerul Muncii. Trebuie să ajungem şi acolo pentru că acolo putem lămuri câteva lucruri. Încercăm să revenim la Contractul Colectiv de Muncă, poate chiar săptămâna viitoare, dar cea mai importantă problemă este acum la Ministerul Muncii", a explicat preşedintele Sanitas.

Leonard Bărăscu şi-a exprimat speranţa că Guvernul va găsi o soluţie pentru rezolvarea problemei plafonării sporurilor angajaţilor din sistem.

"Am început de jos, am abordat Contractul Colectiv de Muncă, acolo e o problemă delicată. Noi am întrerupt aceste negocieri odată cu apariţia Ordonanţei 114. Ceea ce doreau colegii noştri nu s-a înfăptuit până la capăt şi, poate, nu în sumele şi în procentele pe care ni le-am dorit, mai există şi acea posibilitate de intervenţie la nivelul sporurilor. La acest moment vă spun că vom continua pichetările; săptămâna viitoare Ministerul Muncii sigur va fi pichetat. Contractul Colectiv de Muncă şi alte probleme trebuie rezolvate la Ministerul Muncii, aşa cum spune Codul Muncii. Sperăm ca domnul ministru (al Muncii - n. r.) să ne ajute să discutăm în cadrul Guvernului cu cei direct implicaţi, inclusiv cu doamna premier. Eu acolo doream să ajung", a adăugat preşedintele Federaţiei Sanitas.