Sindicatul din STB, reacție după suspendarea greve în instanță: 'Oamenii vor decide ce au de făcut. Noi nu am avut treabă cu acest conflict'

Sindicatul din STB îi va informa pe angajaţi cu privire la decizia Tribunalului Bucureşti privind suspendarea grevei, iar aceştia vor decide ce au de făcut mai departe, a declarat, joi, pentru AGERPRES, preşedintele Sindicatului Transportatorilor din Bucureşti, Vasile Petrariu.

"Nu am primit încă nicio decizie, nicio comunicare de la tribunal, doar am văzut la televizor. Dacă asta va fi decizia, îi vom informa pe oameni şi oamenii vor decide ce au de făcut. Suntem obligaţi să-i informăm, iar oamenii vor decide, pentru că şi până acum noi nu am avut treabă cu acest conflict. S-a tot vehiculat că e grevă, dar nu, nici pe departe, pentru că nici nu aveam cum să facem grevă. Îi vom informa pe oameni şi rămâne la latitudinea lor, desigur", a afirmat Vasile Petrariu.Anterior, liderul sindicatului reprezentativ din STB a subliniat că nici conducerea STB şi nici Primăria nu au contactat angajaţii în timpul zilei de joi pentru a rezolva conflictul."Tocmai am plecat acum de la tribunal, STB SA a cerut la tribunal încheierea acţiunii de protest, au făcut o solicitare de ordonanţă preşedinţială, a rămas în pronunţare şi aşteptăm să vedem ce decide instanţa. Ne-au făcut plângere nouă, sindicatului. Vom vedea ce se întâmplă şi în funcţie de ce decide instanţa vom informa salariaţii. N-am încă nicio informaţie despre decizia instanţei, noi abia acum am plecat de la tribunal. Nu am avut azi discuţii cu conducerea STB, nu au dat niciun semnal, nici de la Primărie, nici de la STB. Oamenii sunt dezinteresaţi să rezolve această problemă şi s-au concentrat pe a recurge la ameninţări. Aceste lucruri nu îi ajută cu nimic pe cetăţeni. Aşteptăm pronunţarea instanţei. Trebuie să ne comunice decizia prin adresă. E greu de spus dacă mâine vom circula, nu mă pot pronunţa, pentru că starea de spirit a angajaţilor e destul de încinsă, mai ales faptul că nu există reacţie din partea autorităţilor în sensul de a aplana, de a găsi o soluţie de mijloc. Aceste lucruri, ameninţările, mai mult deranjează, mai mult incită. Instanţa va decide şi vedem ce facem. Noi ne-am susţinut cauza, am explicat ce se întâmplă, ei au venit cu avocaţii lor, cu speculaţii, în sfârşit, acum e clar că instanţa e cea care va decide", a menţionat Vasile Petrariu.Tribunalul Bucureşti a admis joi cererea Societăţii de Transport Bucureşti (STB) de suspendare a grevei declanşate de sindicalişti, activitatea în transportul public din Capitală urmând a fi reluată imediat.Decizia instanţei este executorie.Conducerea societăţii de transport public a depus joi la tribunal două cereri, în care solicită suspendarea grevei sindicaliştilor, precum şi constatarea nelegalităţii protestului organizat de angajaţi.În primul dosar, cel privind suspendarea grevei, instanţa a dat dreptate STB, urmând ca cererea privind nelegalitatea protestului să fie judecată vineri.Joi dimineaţă, şoferii de pe autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele din Capitală au declanşat o grevă generală, fiind nemulţumiţi de faptul că cererile lor de natură salarială nu au fost soluţionate.În replică, conducerea STB a transmis că întreruperea lucrului este o acţiune ilegală şi nu se vor plăti orele nelucrate salariaţilor implicaţi."Greva declanşată în această dimineaţa este ilegală. Există conexiuni directe, pe surse deschise, prin care domnul Petrariu, în calitate de lider de sindicat, alături de alţi lideri de sindicat, a provocat această grevă. Aceasta nu este o grevă ivită din senin, este o grevă ilegală în condiţii de pandemie, având în vedere că obligaţia legală era să scoată pe traseu măcar o treime din parc. (...) Există materiale şi documente care vor sta la baza unei plângeri penale, ce va fi îndreptată împotriva unor lideri care s-au implicat în acest lucru", a declarat directorul general al STB, Adrian Criţ, într-o conferinţă de presă.În opinia sa, angajaţii au fost manipulaţi de sindicat pentru a declanşa această grevă.