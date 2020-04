Single-ul Circles al lui Post Malone, cea mai longevivă prezenţă în top 10 al Billboard Hot 100

Single-ul „Circles” al lui Post Malone a stabilit recordul pentru cea mai longevivă prezenţă în top 10 al Billboard Hot 100, cu 34 de săptămâni, potrivit news.ro.

Piesa a debutat pe locul al şaptelea, în septembrie 2019, apoi, în perioada noiembrie - ianuarie, a petrecut trei săptămâni pe primul loc. În prezent, este clasată pe locul al şaselea.

„Circles”, lansată în colaborare cu Republic Records, a depăşit astfel „Sunflower”, colaborare a lui Post Malone cu Swae Lee, care a petrecut 33 de săptămâni în top 10.

Până în prezent, melodia „Circles” a fost accesată de 2,9 miliarde de ori, total care cuprinde difuzările radio, accesările de pe platformele de streaming şi descărcările.

În plus, „Circles” este şi prima piesă care a petrecut 30 de săptămâni între primele zece poziţii ale topului Billboard 40 Pop Songs. Single-ul a ocupat locul 1 în această listă timp de zece săptămâni.

Primele zece piese cu cele mai multe săptămâni în top 10 al Billboard Hot 100:

„Circles", Post Malone, 2019-20 – 34 de săptămâni

„Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)", Post Malone & Swae Lee, 2018-19 – 33 de săptămâni

„Girls Like You", Maroon 5 feat. Cardi B, 2018-19 – 33 de săptămâni

„Shape of You", Ed Sheeran, 2017 – 33 de săptămâni

„Sicko Mode", Travis Scott, 2018-19 – 32 de săptămâni

„Closer", The Chainsmokers feat. Halsey, 2016-17 – 32 de săptămâni

„How Do I Live", LeAnn Rimes, 1997-98 – 32 de săptămâni

„Uptown Funk!”, Mark Ronson feat. Bruno Mars, 2014-15 – 31 de săptămâni

„Bad Guy", Billie Eilish, 2019 – 30 de săptămâni

„Smooth", Santana feat. Rob Thomas, 1999-2000 – 30 de săptămâni